Turner Yang Hak-seon gewinnt Weltcup in Doha

Geräteturner Yang Hak-seon hat nach seinem Comeback nach 17 Monaten, den zweiten internationalen Wettkampf in Folge gewonnen. Beim Weltcup in der katarischen Hauptstadt Doha belegte der Südkoreaner den ersten Platz im Sprung. Im Finale am Samstag kam er in beiden Durchgängen auf eine Punktzahl von durchschnittlich 15,266.





Eine Woche davor hatte Yang beim Weltcup in Baku gesiegt und es erstmals nach sechs Jahren bei einem internationalen Turnier ganz oben aufs Podest geschafft. Mit zwei aufeinanderfolgenden Weltcup-Siegen machte der Turner seinem Titel als Olympiasieger von London alle Ehre. Gleichzeitig scheint es wieder möglich zu sein, dass er bei den Olympischen Sommerspielen 2020 in Tokio nach acht Jahren noch einmal siegen kann.