Südkoreanisches Frauen-Curling-Team gewinnt WM-Bronze

Das südkoreanische Frauen-Curling-Team hat bei der Weltmeisterschaft im dänischen Silkeborg die Bronzemedaille gewonnen. Im Spiel um den dritten Platz besiegte die Mannschaft in einer dramatischen Aufholjagd die Gegnerinnen aus Japan mit 7:5.

Die Curling-Frauen gewannen damit für Korea die erste WM-Medaille in dieser Sportart. Die besten Ergebnisse davor waren ein vierter Platz in den Jahren 2012 und 2014 gewesen.





In der laufenden Saison wird Südkorea im Curling der Frauen bei internationalen Turnieren vom Team des Rathauses der Stadt Chuncheon vertreten. Das Team setzt sich aus der 20-jährigen Kapitänin Kim Min-ji und den Gleichaltrigen Kim Su-jin, Kim Hye-rin und Yang Tae-i zusammen. Die vier hatten 2016 Bronze bei der Junioren-WM gewonnen und sich seitdem drei Jahre lang als die Besten in der Juniorenklasse erwiesen.





Bei der Auswahl für die Nationalmannschaft waren sie aber bisher am sogenannten „Team Kim“, den Silbermedaillisten der Winterolympiade in Pyeongchang, gescheitert. Bei den Wettkämpfen für die Auswahl im August letzten Jahres gab es dann die Überraschung. Die Mannschaft des Chuncheon Rathauses gewann gegen die Spielerinnen des „Team Kim“ mit 10:3 und durfte erstmals in der Hauptklasse für Südkorea an den Start gehen. Und schon in der Debütsaison haben sie mit einem WM-Medaillengewinn auf sich aufmerksam gemacht.





Davor hatten die jungen Spielerinnen im Februar schon den Weltcup im schwedischen Jönköping gewonnen, nachdem sie sich gegen die schwedische Heimmannschaft und die Olympiasiegerinnen von Pyeongchang durchgesetzt hatten. Im Mai geht die Mannschaft beim Curling-Weltcup-Finale in China an den Start.