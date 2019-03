Rekordzuschauerzahl zum Auftakt der KBO-Baseball-Liga

© YONHAP News

Eines der Ereignisse, mit denen in Korea der nahende Frühling angekündigt wird, ist die Eröffnung der Baseball-Saison. Trotz des noch kalten Wetters gab es zum Auftakt der Eröffnung der KBO Baseball-Liga eine riesige Publikumsresonanz. Die zehn Auftaktspiele, die am Wochenende in den fünf Stadien in Incheon, Seoul, Busan, Gwangju und Changwon stattfanden, wurden von über 200.000 Zuschauern im Stadion verfolgt.





Am ersten Spieltag am Samstag wurde mit 114.028 Zuschauern ein neuer Rekord bei einem Auftaktspiel erreicht. Am Sonntag wurden in den fünf Stadien 100.312 Zuschauer gezählt. Im Jamshil-Baseballstadion in Seoul waren alle Sitze ausverkauft. In den zwei Tagen sahen sich insgesamt 214.340 Baseballfans die Spiele in einem Stadion an.





LG Twins und SK Wyverns gewannen alle beiden Auftaktspiele und setzten sich vorläufig an die Spitze der Tabelle. LG konnte sich zwei Mal gegen KIA Tigers durchsetzen, SK gewann gegen KT Wiz. Für die restlichen Mannschaften endete das Wochenende mit einem Sieg und einer Niederlage.