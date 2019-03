Tiffany Young bekommt Prei bei I Heart Radio Musikawards

© Transparent Arts

Die Sängerin Tiffany Young, bekannt als früheres Mitglied der Girlgroup Girlsgeneration, hat jüngst einen Preis bei den I Heart Radio Musikawards erhalten. Die Musikverleihung fand am 14. März in Los Angeles statt und die Koreanerin hat den Preis „Best Solo Breakout“ bekommen. Es ist das erste Mal, dass eine koreanische K-Pop-Sängerin bei diesen Awards ausgezeichnet wurde.

Der Vertrag mit ihrer früheren Agentur, also SM Entertainment“, lief 2017 aus. Danach gab es Überlegungen, was mit der Girlgroup Girls Generation passieren sollte. Schließlich haben sich die Mitglieder dazu entschlossen, eigene Wege zu gehen. Tiffany hat seitdem versucht, in den USA Fuß zu fassen, wo sie auch ihre Kindheit verbracht hatte. Im letzten Monat hat also Tiffany ihr erstes Album in Amerika veröffentlicht und ist damit erfolgreich. Tiffany Young will in Kürze in verschiedenen Städten in Nordamerika einen Showcase veranstalten.