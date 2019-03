Präsident Moon betont Notwendigkeit einer für Korruption von hohen Beamten zuständigen Ermittlungsstelle

ⓒYONHAP News

Eine für Korruption von hohen Beamten zuständige Ermittlungsstelle soll Ermittlungen zu von hochrangigen Beamten und ihren Angehörigen begangenen Unregelmäßigkeiten durchführen und Anklage erheben. In Südkorea herrscht ein Anklagemonopol, lediglich die Staatsanwaltschaft kann Anklage erheben. Daher kann derjenige Korruptionsfälle und Verbrechen von mächtigen hohen Beamten vertuschen, der die Staatsanwaltschaft unter Kontrolle hat. Dieser Missstand solle durch die Gründung einer von der Staatsanwaltschaft unabhängigen Behörde verhindert werden, lautet das Ziel der verlangten Gründung nach einer neuen Ermittlungsagentur. Die neue Institution würde Ermittlungs- und Anklagekompetenzen sowie eine Kompetenz zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Anklage besitzen, damit würde das Anklagemonopol der Staatsanwaltschaft gebrochen.





Die Diskussionen über die Gründung einer solchen Ermittlungsbehörde waren bereits in den 1990er Jahren eingeleitet worden. Die damalige Oppositionspartei National Congress for New Politics hatte ein Antikorruptionsgesetz eingereicht und die Bildung einer für Unregelmäßigkeiten von hohen Beamten zuständigen Ermittlungsstelle zur Sprache gebracht. Die Partei ist eine Vorgängerin der aktuell regierenden Minjoo-Partei Koreas. Seitdem strebten die Regierungen von Präsident Kim Dae-jung und Präsident Roh Moo-hyun kontinuierlich die Einführung einer solchen Ermittlungsbehörde an, was jedes Mal am Widerstand der Vorgängerparteien der derzeit größten Oppositionspartei LKP scheiterte. Die Moon Jae-in-Regierung verkündete kurz nach dem Amtsantritt 2017 in ihrem Fünf-Jahres-Plan für die Staatsführung den Willen, eine Ermittlungsstelle für Korruption von hohen Beamten zu gründen. Der Plan wird auch diesmal wegen des Widerstands der LKP nicht vorangetrieben.





Die Gegner wie die LKP meinen, dass es mit den vorhandenen Gesetzen und Systemen möglich sei, gegen Korruptionsfälle von Beamten vorzugehen. Sie sagen, dass der Staat schon jetzt über ausreichende Vorrichtungen zur Inspektion und Überwachung von hohen Beamten verfüge. Es gebe zudem Mechanismen, die als eine solche Ermittlungsstelle fungieren können, darunter das System eines Sonderinspektors im Präsidialamt. Die Einführung einer Ermittlungsstelle für Korruption von hohen Beamten werde nur die Gründung eines anderen Machtorgans über der Staatsanwaltschaft darstellen, heißt es.





Wie eine solche Ermittlungsstelle aussehen sollte, ist in einem im Oktober 2017 vorgelegten Entwurf des Justizministeriums deutlich zu erkennen. Laut dem Plan soll die Behörde „Ermittlungsstelle für Verbrechen von hohen Beamten“ genannt werden. Damit machte das Ressort deutlich, dass die neue Behörde für Ermittlungen zu Straftaten von hohen Beamten und für öffentliche Anklagen zuständig sein soll.





Die Ermittlungsstelle kann gegen amtierende hohe Beamte oder frühere Beamte, die weniger als zwei Jahre zuvor zurückgetreten waren, sowie deren Familien ermitteln. Zu solchen Beamten zählen der Präsident, der Ministerpräsident, die Abgeordneten, der Chef und die Richter des Obersten Gerichtshofs sowie des Verfassungsgerichts, die lokalen Regierungschefs, die Chefs der Bildungsämter sowie die politischen Beamten der Ministerien. Auch hohe Beamte der Machtorgane wie des Präsidialamts, des Geheimdienstes, der Staatsanwaltschaft und der Polizei gehören zu dem Kreis. Zu den betroffenen Angehörigen zählen Ehepartnerinnen und -partner, Kinder, Enkelkinder, Eltern und Großeltern. Im Falle des Präsidenten sind auch weitere Verwandte bis zu den Cousins und Cousinen davon betroffen.





Die neue Ermittlungsstelle soll sich aus einem Chef, einem Vizechef, 25 Staatsanwälten, 30 Ermittlern und 20 sonstigen Mitarbeitern zusammensetzen. Der Chef soll auf Empfehlung eines Nominierungskomitees vom Parlament gewählt und vom Präsidenten ernannt werden. Die Amtszeit des Chefs und des Vizechefs soll drei Jahre dauern, eine Wiederwahl ist nicht möglich. Die Amtszeit eines Staatsanwalts dauert ebenfalls drei Jahre, jedoch ist eine bis zu zweimalige Wiederwahl erlaubt.