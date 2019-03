Song Sokze: „Blackbox“

ⓒ Getty Images BankAus dem Sendeinhalt





Es ist gefährlich und mühsam, während der Fahrt ein Foto oder eine Tonaufnahme zu machen oder ein Memo zu schreiben. Wenn man aber eine Dashcam installiert, kann man alles mit einem einfachen verbalen Befehl abrufen.

Ich könnte so vielleicht unbekannte Teile meines Lebens mitverfolgen oder unbewusste Veränderungen in meinen Gedanken.

Ich wollte gerne wissen, wie ich unmittelbar vor einem möglicherweise tödlichen Autounfall aussehen würde, wie es zu einem solchen Unfall kommen könnte oder wie ich einen solchen Unfall knapp vermeiden könnte.

Wenn die Blackbox den Moment aufzeichnete, in dem mein Leben wie das des ehemaligen Besitzers dieses Autos ausgelöscht würde, wie würden sich die lebenden Menschen beim Anblick dieses Videos fühlen?

Alle diese interessanten Fragen konnten nur beantwortet werden, wenn ich eine Dashcam besaß.









Professor Bang Min-ho von der Abteilung für koreanische Literatur an der Seoul National University:

Eine Blackbox enthält Geschichten und verborgene Wahrheiten. Der Protagonist der Geschichte und der Verkäufer tragen beide den Namen Park Se-kwon. Die Geschichte handelt von der Beziehung zweier Egos innerhalb ein und derselben Person. Ein Ich schreibt Romane und das andere lebt ein ganz anderes Leben. Park Se-kwon hat zwei Persönlichkeiten. Die Leute kennen ihn als Schriftsteller, aber sie wissen nicht, wer sonst noch in ihm steckt. Die Geschichte trägt den Titel “Black Box”, weil es darum geht, Persönlichkeitsanteile zu zeigen, die im Verborgenen liegen.









„Nenn mich nicht ständig Schriftsteller. Das ist mir unangenehm. Ich verdiene nicht viel Geld, ich bin nicht berühmt und meine Bücher liest auch niemand mehr“, sagte ich.

„Aber nicht doch. Ich sage das jetzt nicht nur so, aber ich wollte schon seit meiner Kindheit Schriftsteller werden. Als Kind hatte ich zu Hause so viele Bücher, westliche Klassiker, koreanische Literatur, japanische Nachkriegsliteratur, dass ich nichts weiter zu tun hatte, als zu lesen. Einmal geriet ich wegen meines ungestümen Temperaments in Schwierigkeiten und musste ungefähr ein Jahr in den Knast. Die einzige Freude in dieser Zeit fand ich in den Büchern. Ich habe mich immer gefragt, wie Autoren es anstellen, Millionen von Menschen mit ihren Geschichten zu fesseln. Ich weiß, dass ich das in einer Million Jahren niemals schaffen könnte. Ich schaue wirklich zu Schriftstellern wie dir auf. Ich möchte wirklich von dir lernen”, sagte er.









Song Sokze, geboren 1960, debütierte 1986 als Schriftsteller und hat sich bis heute einen Ruf als besonders humorvoller Geschichtenerzähler erworben. Auf Deutsch sind von ihm der Erzählband „Die letzten viereinhalb Sekunden meines Lebens“ und der Roman „Das Dorf am Fluss“ erschienen. Die Geschichte „Blackbox” stammt aus dem Jahr 2014.