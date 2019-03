Japan unterstreicht Anspruch auf Dokdo in Lehrbüchern für Grundschule

ⓒYONHAP News

Die japanische Regierung hat neue Lehrbücher für die Grundschule in Gesellschaftskunde geprüft und gebilligt, in denen Gebietsanspruch auf die südkoreanischen Felseninseln Dokdo erhoben wird. Die Genehmigung von Lehrbüchern durch die Regierung für die Verwendung an Schulen bedeutet, dass deren Inhalte den von der Regierung festgelegten Kritierien entsprechen.





Die entsprechenden Ergebnisse der Prüfung von Schulbüchern in Japan waren bereits erwartet worden. Die Prüfung von Lehrbüchern zur Genehmigung erfolgt auf der Grundlage der von der Regierung vorgelegten Richtlinien für den Unterricht. Das japanische Ministerium für Bildung, Kultur, Sport, Wissenschaft und Technologie hatte im Jahr 2017 neue Unterrichtsrichtlinien vorgelegt. Darin ist vorgesehen, dass Dokdo als Japans eigenes Territorium behandelt werden muss. In der Anleitung für die Unterrichtsrichtlinien wird zudem gefordert, darzustellen, dass Südkorea Dokdo illegal besetze.





Die Unterrichsrichtlinien geben das Mindestmaß an Lerninhalten vor, die den Schülern vermittelt werden müssen. Die Richtlinien werden gemäß dem japanischen Gesetz zur Schulbildung gewöhnlich alle zehn Jahre geändert. Die nächste Änderung der Richtlinien erfolgt deshalb erst im Jahr 2027. Die Unterrichtsrichtlinien werden in Inhalten von Schulbüchern berücksichtigt und sind rechtlich bindend. Sie stellen quasi gesetzliche Vorgaben dafür dar, wie die Schulbildung aussehen sollte.





In der Anleitung für die Unterrichtsrichtlinien werden Details der Richtlinien dargestellt. Gemäß der Durchführungsverordnung zum Schulbildungsgesetz erstellt das Kultusministerium die Anleitung. Darin werden Inhalte, die an Schulen vermittelt werden sollen, und deren Einzelheiten detailliert bestimmt. Die Anleitung ist rechtlich nicht bindend. Jedoch steht in den Regeln für die Prüfung von Lehrbüchern, dass die Anleitung befolgt werden müsse. Daher hat die Anleitung den Effekt, dass sie mit einer rechtlichen Bindung gleichzusetzen ist. Sollten die Unterrichtsrichtlinien geändert werden, wird die Anleitung hierzu selbstverständlich geändert.





Die diesmalige Prüfung von Lehrbüchern erfolgte nach den 2017 geänderten Unterrichtsrichtlinien. Die im vergangenen Juli vorgelegte Anleitung für die Unterrichtsrichtlinien ist davon geprägt, dass die Aufklärung über das Staatsgebiet verstärkt wurde. In deren Mittelpunkt stehen die sogenannten „Nordterritorien“ und „Takeshima“. Die Nordterritorien beziehen sich auf vier Kurilen-Inseln. Japan und Russland befinden sich in einem Gebietsstreit um diese Inseln. Takeshima ist die japanische Bezeichnung für Dokdo.





Die verstärkte Aufklärung über das Staatsgebiet steht im Zusammenhang mit dem Streben der Abe-Regierung nach einer Verfassungsreform. Das Ziel beider Handlungen sei es, Japan zu einer Militärmacht zu machen. Abe strebe nämlich an, dass Japan ein „normaler Staat“ werde, der Krieg führen könne. Hinter dem verstärkten Anspruch auf Dokdo steckt ebenfalls diese Absicht. Das japanische Kultusministerium gab im vergangenen Juli auch Umsetzungsmaßnahmen bekannt, um die Aufklärung über das Territorium zu verstärken. Im Mittelpunkt steht, die Oberschulen ab 2022, damit drei Jahre früher als ursprünglich geplant, zur Aufklärung über einen Anspruch auf Dokdo zu verpflichten.