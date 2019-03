Wahlen in Thailand von Betrugsvorwürfen überschattet

© YONHAP News

Thailands erste Wahlen seit dem Militärptusch 2014 werden von Betrugsvorwürfen überschattet.





Eine Internationale Wahlbeobachtergruppe äußerte Zweifel an der Fairness und Freiheit der Wahlen am Sonntag. Die Organisation „Asian Network for Free Election“ (ANFREL) sprach bei einer Pressekonferenz über Unregelmäßigkeiten bei der Abstimmung und Auszählung. Ein Teil der Ergebnisse sei inkorrekt ausgefallen.





Gegner der Militärregierung behaupten, es seien doppelt so viele Stimmen gezählt worden wie es eigentlich Wähler gebe. Zudem seien an den Wahllokalen Stimmen gekauft und Wähler eingeschüchtert worden, so die Opposition. Die Zweifel am korrekten Vorgang werden dadurch genährt, dass die Wahlkommission die Bekanntgabe der endgültigen Wahlergebnisse auf den 29. März verschoben hat.





Der Partei „Future Forward“ zufolge hätten Wähler landesweit Versuche beobachtet, die für die Opposition abgegebenen Stimmen ungültig zu machen. Laut der „Bangkok Post“ forderten Hunderttausende Thailänder in einer Online-Petition, die Mitglieder der Wahlkommission ihres Amtes zu entheben.





Der frühere Premierminister Thaksin Shinawatra sprach zuvor in einem Interview mit AFP von zahlreichen Manipulationen bei den Parlamentswahlen. Seine Pheu-Thai-Partei reklamiert für sich, die meisten Sitze gewonnen zu haben. Vorläufigen Angaben der Wahlkommission zufolge liegt jedoch die militärnahe Partei von Premierminister Chan-o-Cha vorn.