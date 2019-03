Japaner feiern Epochenwechsel

© YONHAP News

Heisei ist der Name der Epoche des japanischen Kaisers Akihito, die mit dessen Abdankung am 30. April zu Ende geht. Mit der Übernahme des Throns durch seinen ältesten Sohn Naruhito am 1. Mai beginnt in Japan eine neue Ära. Am 1. April wird der Name der neuen Ära bekannt gegeben.





Japaner wollen des historischen Übergangs gebührend gedenken. Laut japanischen Medien wurden über 25.000 Klarsichthüllen mit einer Kopie der Aufschrift „Heisei“, über den das Nationale Archiv verfügt, verkauft. Es handelt sich um diejenige Aufschrift, die im Januar 1989 der damalige japanische Chefkabinettssekretär Obuchi Keizo bei der Bekanntgabe des neuen Ära-Namens hochgehalten hatte.





In einem Bezirk der Stadt Seki in der Präfektur Gifu, der denselben Namen trägt wie der Epochenname „Heisei“ wimmelt es derzeit von Touristen, die dort die letzten Wochen der Heisei-Ära verbringen wollen. Auch eine gleichnamige Bahnstation in Kumamoto ist derzeit ein beliebtes Reiseziel. Reiseunternehmen bieten anlässlich des Epochenwechsels Touren nach Osaka und Kyushu an. Die Hinfahrt erfolgt am 30. April, dem Ende der Heisei-Ära und die Rückfahrt am 1. Mai, dem Beginn der neuen Ära. Den Reisenden werden zur Erinnerung Zugtickets mit dem Namen der alten und der neuen Ära geschenkt.





Zahlreiche Japaner wollen sich zum Gedenken an den Beginn einer neuen Zeit amtlich trauen lassen oder einen Poststempel mit dem Sonderdatum besorgen. Die japanische Post hat bereits ähnliche Erfahrungen. Am letzten Tag der Showa-Ära am 7. Januar 1989 und am ersten Tag der Heisei-Ära am 8. Januar 1989 hatte es in den Postämtern einen enormen Andrang von Menschen gegeben, die sich einen Poststempel mit dem betreffenden Datum holen wollten. Die Tempel und Schreine, in denen die Kalendertage nach dem Ära-Namen gezählt werden, haben derzeit deutlich mehr Besucher.





Laut der Zeitung „Mainichi“ gingen alte Menschen Betrügern auf den Leim, die unter dem Vorwand, mit dem Wechsel müssten Kreditkarten ausgetauscht werden, den Senioren die Kreditkarten abnehmen.