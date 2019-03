Freizeitpark in Indonesien zensiert Meerjungfrauen aus Stein

© YONHAP News

In einem Themenpark im indonesischen Jakarta wurden zwei Meerjungfrauen aus Stein die nackten Brüste mit einem Tuch bedeckt. Laut dem britischen Sender BBC wurden die Oberteile der Statuen in Ancol Dreamland mit einem goldenen Bustier versehen, weil die Besucher Anstoß an den nackten Brüsten nehmen könnten.





Die Parkbesucher sind verwirrt. Eine Frau, die mit ihren Kindern gekommen war sagte, die Statuen von den Meerjungfrauen störten sie überhaupt nicht. Es mache umgekehrt einen unnatürlichen Eindruck, ein Kunstwerk so zu verhüllen. Eine andere Person sagte, sie habe noch nie eine Meerjungfrau in einer solchen Aufmachung mit goldfarbenem Oberteil gesehen.





Beschwerden kommen auch von Seiten des Schöpfers der Statuen, der die Meinung äußerte, die Parkverwaltung stelle den Besuchern, die sein Werk betrachten wollen, ein Hindernis in den Weg. Die Parkverwaltung wies den Verdacht, es habe Druck von oben gegeben, zurück. Man habe lediglich dem Image des Parks als Freizeitort für Familien Rechnung tragen wollen, hieß es.