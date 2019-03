Ausländische Medien berichten über Absetzung von Korean Air-Chef

ⓒYONHAP News

Cho Yang-ho, Vorsitzender der Hanjin Group, ist als erster Chef eines Konglomerats von Aktionären aus dem Vorstand geworfen worden. Die Entscheidung sorgte für Aufsehen, war aber eigentlich erwartet worden.





Gemäß der Satzung von Korean Air war eine Zweidrittelmehrheit der bei der Aktionärsversammlung anwesenden Aktionäre erforderlich, damit Cho Mitglied des Vorstands bleiben konnte. Jedoch stimmten lediglich 64,1 Prozent der Verlängerung von Chos Amtszeit zu. Das Ergebnis wird darauf zurückgeführt, dass sich Cho nicht die Unterstützung der nationalen Rentenkasse National Pension Service (NPS) sowie von ausländischen Aktionären und Kleinaktionären sichern konnte.





Cho, seine Angehörigen sowie die Holdinggesellschaft Hanjin Kal halten 33,35 Prozent der Anteile an der Fluggesellschaft. NPS ist mit 11,56 Prozent der zweitgrößte Anteilsinhaber. Ausländer halten 20,5 Prozent der Anteile. Ein NPS-Expertenkomitee für das sogenannte Stewardship hatte beschlossen, gegen die Verlängerung von Chos Amtszeit als Vorstandsmitglied zu stimmen. Eine führende Proxy-Beratungsfirma riet ebenfalls dazu, die Verlängerung von Chos Amtszeit abzulehnen. Dies konfrontierte Cho mit einer schwierigen Situation, die kaum zu bewerkstelligen war.





Die Entscheidung von NPS gegen Cho beruht auf zwei Gründen. Die Beschädigung von Unternehmenswerten und die Verletzung der Aktionärsrechte. Korean Air erlitt wegen Skandalen um Chos Familie wie die sogenannte Nussaffäre einen starken Imageverlust. Cho selbst steht derzeit wegen des Vorwurfs der Unterschlagung und Untreue in Höhe von 27 Milliarden Won (23,8 Millionen Dollar) vor Gericht. Er steht im Verdacht, eine unfaire Provision in Höhe von 19,6 Milliarden Won (17,2 Millionen Dollar) von Zulieferern für Korean Air erhalten und seine Rechtsanwaltskosten aus der Firmenkasse bestritten zu haben.





Cho wurde im Jahr 1999 als Nachfolger seines Vaters und Gründers der Hanjin Group, Cho Choong-hoon, CEO von Korean Air. Auslöser für seinen Ausschluss aus dem Vorstand war die Nussaffäre, in deren Mittelpunkt Chos älteste Tochter Cho Hyun-ah stand. Diese, seinerzeit Vizechefin von Korean Air, ordnete 2014 wegen eines angeblichen Fehlers einer Flugbegleiterin beim Servieren von Nüssen kurz vor dem Start in New York die Rückkehr einer Korean Air-Maschine zur Fluggastbrücke an.





Nach dem Skandal agierte Chos Familie vorsichtig. Jedoch zog sie mit einem weiteren Skandal die Wut der Öffentlichkeit auf sich. Chos jüngere Tochter, Cho Hyun-min, warf bei einer Konferenz ein Glas Wasser nach einem Angestellten einer Werbeagentur. Zudem wurde ein Machtmissbrauch von Chos Ehefrau, Lee Myung-hee, enthüllt. Gegen Chos Familie wurden außerdem wegen Vorwürfen verschiedener Unregelmäßigkeiten wie unlautere Aktientransaktionen Untersuchungen von Behörden eingeleitet.





Eine Reihe solcher Skandale hatten zur Folge, dass sich Widerstand gegen eine Verlängerung von Chos Amtszeit als Vorstandsmitglied formierte. Daraufhin stuften NPS, ausländische Aktionäre und Kleinaktionäre Cho für den Posten des Geschäftsführers als ungeeignet ein. Schließlich wurde Cho der erste Chef eines Konglomerats, den die Aktionäre aus dem Vorstand warfen. Einige betrachten dies als positiven Effekt des sogenannten Stewardship Code, zu dem sich die Rentenkasse NPS im vergangenen Juli verpflichtete. Auf der anderen Seite sind besorgte Stimmen zu hören, nach denen die Ethik- und Transparenzrichtlinien aufgrund des Stewardship Code die Geschäftsführung schwächen und sich daher langfristig negativ auf die Unternehmenstätigkeiten auswirken könnten.