Minho von SHINee gibt Solodebüt

Minho von der beliebten Boyband SHINee wird vor seinem Militärdienst sein Debüt als Solokünstler geben.





Seine neue Single „I’m Home” wird am 29. März erscheinen. Der Sänger wird sie zum Abschluss seiner ersten Asientour als Solokünstler am 30. März in Seoul vorstellen.





Der Star hat sich beim Marine-Corps beworben und plant, im nächsten Monat seinen Militärdienst anzutreten. Minho hat als Mitglied von SHINee bereits zahlreiche Hits unter dem Gürtel wie „Replay“, „Ring Ding Dong“ und „Lucifer“. Zudem war er auch als Schauspieler in mehreren TV-Serien und Filmen zu sehen.