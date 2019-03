Apink feiert 8. Jubiläum mit Fans

© PLAN A ENT

Die beliebte Girlgroup Apink wird ihr achtes Jubiläum in der Musikindustrie mit einem Fanmeeting feiern.





Das „Apink 6th Panda Fan Meeting [Apink is Eight Years Old]” wird am 20. April in der Daeyang Hall der Sejong University stattfinden. Zu dieser besonderen Veranstaltung mit Musik und der Möglichkeit, die Girlgroup-Mitglieder zu treffen, werden 2.000 Fans eingeladen.





Apink gab ihr Debüt am 19. April 2011 mit ihrem Minialbum „Seven Springs of Apink“. Nach ihrem Debüt eroberte die Gruppe zahlreiche Charts und gewann verschiedene Preise.