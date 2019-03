Erneut Streitigkeiten zwischen Südkorea und Japan

ⓒYONHAP News

Eine Reihe von jüngsten Ereignissen hat zu einem schweren Zerwürfnis zwischen Südkorea und Japan geführt.





Die japanische Regierung hat am Dienstag Schulbücher für das nächste Jahr gebilligt, in denen Japan einen Anspruch auf die Felseninseln Dokdo untermauert. Zehn von zwölf neuen Lehrbüchern für Gesellschaftskunde an Grundschulen, enthalten die Behauptung, dass die Dokdo-Inseln zu Japan gehörten. In sechs Schulbüchern heißt es, die Inseln im Ostmeer zwischen beiden Ländern würden von Südkorea illegal besetzt, wogegen Japan fortlaufend Protest erhebe.





Das südkoreanische Außenministerium protestierte gegen die Billigung von Schulbüchern, in denen ungerechtfertigt Anspruch auf die Dokdo-Inseln erhoben werde. Diese seien in historischer und geografischer Hinsicht sowie nach internationalem Recht südkoreanisches Territorium.





Zuvor hatten Gerichtsurteile zur Entschädigung von Opfern der Zwangsarbeit zur japanischen Kolonialzeit, die Beziehungen zwischen beiden Ländern überschattet. Am 22. März gab das Bezirksgericht in Daejon einem Antrag zur Beschlagnahmung von Vermögenswerten von Mitsubishi Heavy Industries in Südkorea statt.





Der japanische Chefkabinettsekretär Yoshihide Suga äußerte seinen Unmut darüber mit den Worten, dass ein ernsthaftes Problem vorliege.





Ein ähnliches Urteil hatte ein Gericht in Daegu im Januar gegen die Firma Nippon Steel&Sumitomo Metal Corporation gefällt. Die beiden Urteile gründeten auf einer vorangegangenen Entscheidung des Obersten Gerichts, wonach die beiden japanischen Unternehmen den Opfern der Zwangsarbeit eine Entschädigung zahlen sollten.





In politischen Kreisen in Japan werden seitdem verstärkt Vergeltungsmaßnahmen gegen Südkorea gefordert.