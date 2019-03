Cho Yang-ho nicht mehr im Vorstand von Korea Air

ⓒKBS News

Cho Yang-ho, der Vorsitzende der Hanjin Group, ist aus dem Vorstand von Korean Air ausgeschieden.





Bei der Aktionärsversammlung der größten koreanischen Fluggesellschaft am Mittwoch in Seoul wurde die Verlängerung seiner Amtszeit als geschäftsführender Direktor abgelehnt. Cho Yang-ho erhielt nur 64,1 Prozent der Stimmen und damit weniger als die erforderliche Zweidrittelmehrheit.





Der Unternehmer wurde 1999 CEO von Korean Air. Nach 20 Jahren muss er den Posten nun räumen. Cho hält 33,35 Prozent der Anteile an dem Unternehmen. Die Nationale Pensionskasse NPS ist mit 11,56 Prozent die zweitgrößte Anteilsinhaberin. Der Rest der Anteile verteilt sich auf ausländische Investoren, Kleinaktionäre und weitere institutionelle Anleger.





Der Rauswurf des 70-Jährigen war erwartet worden, da die Nationale Pensionskasse entschieden hatte, gegen eine Verlängerung seiner Amtszeit zu stimmen. Als Grund wurde angeführt, das Chos Verbleib dem nachhaltigen Wert des Unternehmens und den Rechten der Aktionäre schade.





Seine Familie hatte immer wieder für Negativschlagzeilen gesorgt. Die älteste Tochter Cho Hyun-ah wurde vor fünf Jahren wegen Gefährdung der Luftfahrtsicherheit inhaftiert und kam später auf Bewährung frei. Sie hatte 2014 am New Yorker Flughafen in einem Flugzeug von Korean Air einen Wutanfall bekommen und die Machine zur Fluggastbrücke zurückbeordert, weil ihr Nüsse in der Tüte und nicht in einer Schale gereicht wurden. Die jüngere Tochter soll bei einer Besprechung dem Vertreter einer Werbefirma Wasser ins Gesicht geschüttet haben. Darüber hinaus steht Cho Yang-ho im Verdacht, Firmengelder veruntreut und schwarze Kassen angelegt zu haben.





Der Fall zeigt, dass auch der Chef eines Konglomerats vom Führungsposten verdrängt werden kann, wenn er bei den Aktionären in Ungnade fällt. Eine wichtige Rolle spielte dabei der im Juli letzten Jahres bei der NPS eingeführte Stewardship Code, das heißt Richtlinien für Ethik und Transparenz eines Unternehmens.