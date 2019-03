Haupttäter beim Einbruch in nordkoreanische Botschaft in Spanien im Zentrum der Aufmerksamkeit

ⓒKBS News

Die Person, die den jüngsten Einbruch in die nordkoreanische Botschaft in Spanien leitete, und die dahinter steckende Organisation rücken nun ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Als Haupttäter gilt Adrian Hong Chang, die Organisation „Free Joseon“ ist die Drahtzieherin.





Adrian Hong Chang ist ein Aktivist für Menschenrechte in Nordkorea, der unter dem Namen „Adrian Hong“ in den USA Aktivitäten durchführt. Seine Eltern sind südkoreanische Missionare in Mexiko. Hong ging in den USA in die Schule und soll an der Yale Universität studiert haben. Er setzte sich bereits seit der Studienzeit für Aktivitäten für die Rettung nordkoreanischer Flüchtlinge ein und gründete eine Organisation namens LiNK. Wie verlautete , habe LiNK (Liberty in Korea) 1.000 nordkoreanische Flüchtlinge gerettet . Hong gründete im Jahr 2015 das Joseon Institute und ist Leiter des Instituts. Das Institut beschäftigt sich laut Informationen mit einem plötzlichen Zusammenbruch des Regimes von Kim Jong-un und Maßnahmen zur Vorbereitung hierauf.





Die nordkoreanische Botschaft in Madrid war am 22. Februar von einer Gruppe von zehn Personen überfallen worden. Die Eindringlinge hatten Computer, USB-Speicher und Mobiltelefone gestohlen, bevor sie entkamen. Free Joseon bekannte sich am Dienstag (Ortszeit) auf seiner Webseite zu dem Vorfall.





Free Joseon war zuvor als Cheollima Civil Defense (Cheollima Bürgerwehr) bekannt und soll im März 2017 Kim Han-sol gerettet haben, den Sohn von Kim Jong-nam. Kim Jong-nam, Halbbruder von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un, war im Februar 2017 am Flughafen von Kuala Lumpur ermordet worden. Als Grund für den Mordanschlag wird genannt, dass Kim Jong-nam als ältester Sohn des verstorbenen Staatsführers Kim Jong-il eher als legitimer Nachfolger in Frage kam als Kim Jong-un. Daher stellt die Existenz von Kim Han-sol, der erste Enkel der Kim-Familie, einen Bedrohungsfaktor für das Kim Jong-un-Regime dar.





Cheollima Civil Defense brach dieses Jahr sein zweijähriges Schweigen und rief eine provisorische Regierung mit dem Ziel aus, das Kim Jong-un-Regime zu Fall zu bringen. Die Organisation benannte sich in „Free Joseon“ um und unternahm kühnere Aktionen. Sie kritzelte auf der Mauer der nordkoreanischen Botschaft in Malaysia die Parole „Stürze Kim Jong-un“. Auf der Webseite veröffentlichte sie ein Video, in dem gezeigt wird, dass Porträts von Nordkoreas Staatsgründer Kim Il-sung und Kim Jong-il beschädigt werden. Auch ein Video wurde veröffentlicht, in dem in einem Park in Seouls Zentrum eine Erklärung verlesen wird .





Der Überfall auf die nordkoreanische Botschaft in Spanien zeigt wohl, wie fähig Free Joseon ist. Die Angreifergruppe war blitzartig in die Botschaft eingedrungen und hatte sie unter Kontrolle gebracht, bevor sie nötige Informationen erhielt und das Gebäude verließ. Die Gruppe entwischte der zum Einsatz gerufenen Polizei, alle Mitglieder konnten unversehrt Spanien verlassen. Experten sprechen von Fertigkeiten von Profis, die von Geheimdiensten und Streitkräften speziell trainiert wurden. Sie gehen davon aus, dass Free Joseon Mitglieder in Nordkorea habe. Die Organsiation hat laut Informationen mehrere Dutzend Mitglieder, darunter nordkoreanische Flüchtlinge in Südkorea und im Ausland. Es gibt Gerüchte, nach denen sich auch Ko Yong-suk, Kim Jong-uns Tante mütterlicherseits der Organisation angeschlossen habe. Sie war 1998 in die USA geflüchtet.





Die Organisation erklärte, dass „größere Dinge“ vor ihr lägen. Experten meinen, diese offene Deklaration beruhe auf ihren verbesserten Fähigkeiten, die sogar eine Kooperation mit einem US-Geheimdienst ermöglichen, und auf der Existenz von Kim Han-sol. Daher könne die Erklärung nicht einfach als Drohung betrachtet werden.