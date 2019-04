Zwei Ministerkandidaten scheitern nach Anhörungen

ⓒYONHAP News

Zwei Ministerkandidaten sind gleichzeitig gescheitert. Dies legt erhebliche Schwachstellen in der Personalüberprüfung des Präsidialamts offen.





Das Präsidialamt nahm die Nominierung für den Posten des Ministers für Wissenschaft und IKT, Cho Dong-ho, zurück. Der nominierte Minister für Land, Infrastruktur und Transport, Choi Jeong-ho, bot freiwillig seinen Verzicht an. Dies wird jedoch quasi als Widerruf der Nominierung betrachtet.





Es ist das erste Mal seit dem Amtsantritt von Präsident Moon Jae-in, dass die Nominierung für einen Ministerposten zurückgezogen wurde. In jeder Regierung gab es zwar Kritik an einer mangelhaften Überprüfung der Kandidaten, wann immer ein Kabinettswechsel erfolgte. Jedoch gilt der diesmalige Fall als schwerwiegender als vergangene Fälle.





Die Moon Jae-in-Regierung geriet bereits beim Amtsantritt im Jahr 2017 wegen einer unzulänglichen Überprüfung von Ministerkandidaten in die Kritik. Bei der ersten Kabinettsbildung im ersten Amtsjahr traten zwei Ministerkandidaten zurück. Der Kandidat für den Justizministerposten, Ahn Kyong-whan, gab wegen illegaler Handlungen, darunter die Registrierung einer Heirat ohne Zustimmung seiner Freundin, die Kandidatur auf. Cho Dae-yeop, der Ministerkandidat für Beschäftigung und Arbeit, musste wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss und Falschaussagen dazu auf den Posten verzichten.





Beide Nominierungen widersprachen den fünf Ausschlusskriterien in Bezug auf die Ernennung hoher Regierungsbeamter, die die Moon Jae-in-Regierung vorgelegt hatte. Das sind die Umgehung der Wehrpflicht, Immobilienspekulation, Steuerhinterziehung, die falsche Wohnsitzanmeldung und Plagiatsvergehen. Auf wen mindestens einer der Fälle zutreffe, der werde von der Ernennung ausgeschlossen. Das Präsidialamt ergänzte im November 2017 die Liste um zwei weitere Kriterien, Alkohol am Steuer und Sexualstraftaten. Trotzdem geriet das Präsidialamt auch danach wegen einer mangelnden Überprüfung bei Personalentscheidungen immer wieder in die Kritik.





Jedes Mal wurde in politischen Kreisen nachdrücklich verlangt, die für die Überprüfung zuständigen Personen zur Verantwortung zu ziehen. Das Präsidialamt machte jedoch stets das System verantwortlich. Die zuständigen Stabsmitglieder, der Chefsekretär für Bürgerangelegenheiten Cho Kuk und die Chefsekretärin für Personalangelegenheiten Cho Hyun-ok, wurden nicht zur Rechenschaft gezogen. Unter dem aktuellen Verifikationssystem sucht die Chefsekretärin für Personalangelegenheiten potenzielle Kandidaten aus, deren Eignung der Chefsekretär für Bürgerangelegenheiten unter die Lupe nimmt. Die Chefsekretärin für Personalfragen sucht auf der Grundlage von Personaldaten der Regierung und Empfehlungen aus verschiedenen Bereichen mögliche Kandidaten aus und filtert ungeeignete aus. Der Chefsekretär für Bürgerangelegenheiten prüft, ob die Kandidaten mit einem Problem behaftet sind oder ihre Nominierung gegen die Ausschlusskriterien verstoßen könnte.





Wenn eine Nominierung umstritten war, behauptete das Präsidialamt jedesmal, dass die Überprüfung nach den Prinzipien erfolgt sei. Es sei ein Problem aufgetreten, das bei der Überprüfung unentdeckt geblieben sei, hieß es. Das Oppositionslager kritisierte dies scharf als Vernachlässigung von Verantwortung. Die Behauptung, dass das Präsidialamt über von den Medien enthüllte Fakten nicht informiert gewesen sei, sei nicht nachvollziehbar, lautet der Einwand der Opposition.





Yoon Do-han, der präsidiale Chefsekretär für Öffentlichkeitsarbeit, erwähnte diesbezüglich die Notwendigkeit, über die Verschärfung der sieben Ausschlusskriterien zu diskutieren. Skeptiker meinen jedoch, dass die Verschärfung der Kriterien keine Lösung darstellen könnte. Einige fordern, zuerst einen eventuellen Paternalismus oder eine Doppelmoral innerhalb des Präsidialamtes zu beseitigen.