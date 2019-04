IOC genehmigt gemeinsamen Auftritt beider Koreas bei Olympia 2020 in Tokio

© YONHAP News

Das Internationale Olympische Komitee hat genehmigt, dass Süd- und Nordkorea mit Einheitsteams bei den Olympischen Sommerspielen 2020 in Tokio an den Start gehen. Nordkorea hat jedoch auf den Vorschlag Südkoreas für ein gemeinsames Training noch nicht geantwortet.





IOC-Präsident Thomas Bach sagte auf einer Pressekonferenz im Anschluss an die Sitzung der IOC-Exekutive in Lausanne am Donnersag letzter Woche, der im Februar besprochene gemeinsame Einmarsch süd- und nordkoreanischer Athleten sowie die Bildung von gesamtkoreanischen Teams sei genehmigt worden. Im Februar hatten sich Bach und Vertreter beider Koreas am Hauptsitz des IOC in Lausanne getroffen und über einen gemeinsamen Auftritt der Teilstaaten 2020 in Tokio gesprochen. Bei dem Treffen einigte man sich darauf, im Frauen-Basketball, Frauen-Hockey Judo-Mixed und einigen Ruderdisziplinen vereinte koreanische Teams zu bilden.





Auf den Beschluss des IOC hin übermittelte der südkoreanische Sportverband Nordkorea offiziell den Vorschlag, Richtlinien für die Auswahl der Athleten für die gemeinsamen Teams zu erörtern und zusammen einen Plan für gemeinsame Trainingseinheiten aufzustellen. Die nordkoreanische Seite gab jedoch bisher keine Antwort darauf. Der Sportverband hatte vorgeschlagen, dass die vereinten Mannschaften an den Qualifikationswettkämpfen teilnehmen, nachdem nordkoreanische Athleten im Sportlerdorf im südkoreanischen Jincheon ein Training absolviert haben.





Angesichts der eingetrübten Stimmung auf der koreanischen Halbinsel infolge des gescheiterten USA-Nordkorea-Gipfels in Hanoi lässt sich schwer vorhersagen, wann Nordkorea auf den Vorschlag antworten wird.