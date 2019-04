Welt-Jugend-Taekwondo-Camp wird am 26.Juli in Muju eröffnet

© YONHAP News

In Muju in der Provinz Nordjeolla und in Seoul findet vom 26. Juli bis 1. August das Welt-Jugend-Taekwondo-Camp statt.





An der diesjährigen Veranstaltung werden rund 90 jugendliche Taekwondo-Kämpferinnen und -Kämpfer aus mehr als 20 Ländern und zehn Koreaner teilnehmen.





Die Teilnehmer üben sich im Taekwondo-Zentrum Taekwondowon in Muju im Vollkontakt-Wettkampf Kyorugi und Formenlauf Poomsae und nehmen an Kursen für Taekwondo-Healing-Therapie, Musik-Poomsae, Meditationen und verschiedenen kulturellen Austauschprogrammen teil. Die Veranstaltung wird am 1. August abgerundet mit einem Besuch der Kriegsgedenkhalle in Seoul und einer Präsentation des Erlernten.





Die Teilnehmer sind Jugendliche, die in ihrer Heimat die koreanische Kampfsportart ausüben und von den koreanischen Vertretungen und Kulturinstituten in dem jeweiligen Land empfohlen werden. Koreanische Interessenten können sich auf der Homepage des Taekwondowon bewerben. Das gesamte Programm findet auf Englisch statt.