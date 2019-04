NoTag ist steht für effektive Handelsdienstleistungen

© NoTag Design Group

Diesmal wollen wir Ihnen das Unternehmen NoTag vorstellen, das koreanische Designermarken weltweit fördert. Firmenchef Choi Ung:





Ich habe mein Unternehmen 2011 mit einigen Freunden in einem Studentenwohnheim in London gestartet. Damals wollten viele ausländische Studenten, darunter auch Koreaner, nach dem Abschluss einen Job in Großbritannien finden. Die britische Regierung schaffte das bestehende Arbeitsvisum ab und führte ein neues Visum ein, um mehr Ausländer zu ermutigen, ihr eigenes Unternehmen zu gründen. Ich entschloss mich, in Großbritannien mit dem Ziel zu studieren, mein eigenes Unternehmen zu führen.





Während der Abschlussarbeit im Masterstudiengang für Kreative und Medien-Unternehmen an der Universität von Warwick, erwarb Choi das “Tier 1 Graduate Entrepreneur”-Visum für Unternehmer. Ausländische Studenten, die ihre eigene Venture-Firma in Großbritannien aufbauen, können sich für dieses Spezialvisum bewerben und bei Erhalt eine ständige Aufenthaltsgenehmigung erhalten. Choi war der erste Koreaner, der solch ein Visum für NoTag erhielt:





Koreanische Designermarken, die mit uns zusammenarbeiten, müssen sich nicht um komplizierte Exportverfahren kümmern, weil wir den gesamten Handelsvorgang in die Hand nehmen, Übersetzungsservice, Zahlungen und Lieferungen eingeschlossen. Für kleine Firmen ist es schwierig, mit diesen Angelegenheiten umzugehen. Doch NoTag bereitet alles im Detail vor, so dass es koreanische Produkte auf einfache Art und Weise ausländischen Käufern vorstellen kann. NoTag zeigt den Käufern in verschiedenen Ländern ein koreanisches Produkt innerhalb von 24 Stunden und ermöglicht es ihnen, das Produkt in sieben Tagen zu erhalten und weiterzuverkaufen.





Choi sah in Großbritannien, dass die Produkte, die in Korea zu günstigen Preisen gehandelt werden, zwei- bis dreimal teurer sind. Das hängt mit den ineffizienten Verteilungsstrukturen zusammen, bei denen Mittelsmänner, Groß- und Kleinhändler eingeschaltet werden. Choi, der die Situation verändern wollte, gründete NoTag 2013 und begann damit, den grenzüberschreitenden Handelsservice anzubieten, den es so vorher noch nicht gab:





In gewissem Sinn sind die Handelsvorgänge eher simpel. Broschüren und Preislisten für die Käufer und andere Dokumente sind nötig, damit die Exporte eine standardisierte Form haben. Wir haben die verschiedenen Vorgänge für jedes Land modularisiert, so dass wir verschiedene koreanische Anbieter in verschiedene Module entsprechend ihrer Exportziele einteilen können. Dank des einfachen und schnellen Service können wir innerhalb von 24 Stunden alle erforderlichen Dokumente erstellen und die Qualitätsprodukte den Kunden zeigen.





“Tag” steht für Preisschild. Der Name NoTag enthält den Wunsch des Unternehmens, ein Versandsystem für die Kunden aufzubauen. Das Unternehmen folgt dabei nicht den gängigen Exportprozessen, sondern wendet die gleiche Methode an, die auch im einheimischen Handel gebraucht wird. Wenn ein koreanischer Anbieter beispielsweise einen Kommissionsvertrag mit NoTag schließt, verwendet er die koreanische Währung und liefert die Produkte nur im einheimischen Markt. NoTag übernimmt dann alle weiteren Schritte für den Export, einschließlich der Produktwerbung, des Geldwechsels und des Folgeservice:





Im ersten Geschäftsjahr arbeiteten wir mit lediglich zwei lokalen Designermarken zusammen. Wir stellten sie zehn ausländischen Käufern vor. Diese baten uns, ihnen weitere vorzustellen. Derzeit exportieren wir 300 koreanische Designermarken an 800 Käufer im Ausland. In jeder Saison wählen wir Produkte aus und empfehlen sie an die Vertriebspartner. Wir haben insbesondere eine Reihe von großen Vertriebskanälen in den USA gesichert, darunter Selfridges, Harrods und Conran Shop, was ein Möbel- und Wohnungsshop ist. Zuletzt schlossen große chinesische E-Commerce-Plattformen wie Alibaba mit uns Beraterverträge.





Dank NoTag wurde etwa die koreanische Modemarke Find Kapoor bekannt, die Designerprodukte von unter 200 Dollar herstellt. NoTag verfolgt ehrgeizige Pläne:





NoTag hofft, ein führender Vertriebskanal für koreanische Modeartikel und Handwerksprodukte im Ausland zu werden. Ich hoffe, ausländische Verbraucher zu überzeugen, nach vielen angesagten und qualitativen koreanischen Produkten über NoTag zu browsen. Viele Länder haben ihre eigenen Verteilerkanäle. In Großbritannien handelt das Kaufhaus Liberty mit Qualitätsprodukten, die sich durch Tradition auszeichnen. Der japanische Einzelhändler Muji vertreibt Produkte von talentierten lokalen Designern in der ganzen Welt. Die populäre dänische Designmarke Flying Tiger Copenhagen bewirbt günstige und interessante Produkte im globalen Markt. Korea hat meines Wissens keine solchen Verteilerkanäle für Designer. Ich hoffe, mein Unternehmen kann diese Rolle ausfüllen.