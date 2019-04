Ein Kulturschatz kehrt heim

© MARKK

Für Südkoreas Kunstwelt ist es eine Sensation: Am 19. März gibt das deutsche Museum am Rothenbaum zwei alte Steinfiguren aus der Joseon-Dynastie nach Korea zurück. Die Skulpturen wurden nämlich vor über 30 Jahren illegal in Deutschland erworben.

Entdeckt hat das die Kuratorin Susanne Knödel. Sie beschäftigt sich bereits seit mehreren Jahrzehnten mit koreanischer Kultur. Im Treffen zweier Welten erklärt die Wissenschaftlerin nun die bewegte Geschichte der zwei Grabwächterfiguren.