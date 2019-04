Ära des künftigen Kaisers in Japan heißt „Reiwa“

© YONHAP News

Japan feiert den bevorstehenden Beginn einer neuen Ära. Das anbrechende Zeitalter, das am 1.Mai unter dem neuen Kaiser Naruhito beginnt, wird den Namen „Reiwa“ tragen.





Die Namensbezeichnung wurde von einer dafür zuständigen Stelle des Kabinettsekretariats der japanischen Regierung bestimmt. In einer Pressekonferenz am Montag verkündete Kabinettssekretär Yoshihide Suga den neuen Namen und hielt eine Kalligraphie mit zwei Schriftzeichen hoch, die „Reiwa“ ausgesprochen werden. Ministerpräsident Shinzo Abe sagte, der Name beinhalte den Wunsch, die lange japanische Tradition und Geschichte fortzuführen, sodass alle Japaner mit der Hoffnung auf ein Morgen erblühen.





Unter Forschern in Japan nimmt jedoch bereits die Kritik zu, dass der neue Ära-Name die nationalistische Handschrift Abes trage und als dessen politisches Signal zu verstehen sei.

Erstmals beziehen sich die Schriftzeichen nicht auf einen chinesischen Klassiker, wie es eigentlich Tradition ist. Stattdessen wurden sie einer Sammlung japanischer Gedichte aus dem achten Jahrhundert entnommen.





Das Zeichen „Wa“ gilt als ein Schriftzeichen mit nationalistischer Färbung. Wie man aus der Bezeichnung für die traditionelle japanische Küche „Washoku“ sehen kann, ist es das symbolträchtigste Zeichen das für etwas Japanisches steht.Dieses Zeichen ist auch in dem Ära-Namen „Showa“ enthalten. Showa bezeichnet die Epoche unter Tenno Hirohito, die eine Hochphase des japanischen Imperialismus einschließt. Laut japanischen Medien habe der konservative Abe eine besondere Vorliebe für dieses Zeichen.





Das Zeichen „Rei“ ist ein Teil des chinesischen Schriftzeichens für das Wort „befehlen, gehörig sein“. Unter oppositionellen Politikern in Japan gibt es daher die Ansicht, der neue Ära-Name „Reiwa“ habe die Bedeutung „in Eintracht unter dem Befehl“. Es werden Stimmen laut, dass basierend auf dem Namen der Wunsch Japans nach Rückkehr zur imperalistischen Vergangenheit ausgehe.





Das Gengo-System der Epochen, die nach den amtierenden Kaisern benannt werden, wurde vor Jahrhunderten aus China importiert.Yokoda, Professor für Verfassungsrecht an der Kyushu Universität, sagte, die Bedeutung, die dem Ära-Namen immanent ist, dass der Kaiser die Zeit beherrsche, habe sich auch bis heute nicht geändert. Abe, der faktisch über den neuen Ära-Namen entscheide, verweise eindeutig darauf, in welche Richtung Japan in Zukunft zu gehen habe.