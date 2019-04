© Getty Images Bank

Die Kirschblüte ist ein freudig erwartetes Zeichen, dass der Winter vorüber und der Sommer vor der Tür steht. Es ist schwer, sich der Schönheit dieses kurzlebigen Naturschauspiels zu entziehen. In der aktuellen Folge von Fabians Korea verraten wir unter anderem, an welchen Orten in Korea man die Kirschblüten-Saison am besten verbringen kann.