Im Si-wan beendet Militärdienst

© YONHAP News

Im Si-wan, Schauspieler und Mitglied der Boyband ZE:A, hat seinen Militärdienst beendet. Nach 21 Monaten hatte der Schauspieler, der in den Spezialeinheiten gedient hatte, seinen ersten öffentlichen Auftritt. Um die 100 Fans aus dem In- und Ausland kamen, um ihn während seiner Austrittszeremonie zu sehen.





Im ist bereits für die Fernsehserie „Strangers from Hell“ gecastet worden und wird somit schnell wieder in die Unterhaltungsbranche zurückkehren. Die Serie soll in der zweiten Jahreshälfte ausgestrahlt werden.