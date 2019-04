Die beliebte Boyband BTS wird im Juni zwei Fanmeetings in Seoul und Busan veranstalten.





Die Events werden unter dem Titel „5th Muster Magic Shop“ zunächst in Busan vom 15. bis 16 Juni und anschließend in Seoul vom 22. bis 23. Juni stattfinden. Zu den Fanmeetings werden BTS-Fans aus aller Welt erwartet.





Am 12. April soll ein neues Album der Gruppe mit dem Titel „Map of the Soul: Persona“ erscheinen.