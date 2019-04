Taemin von SHINee geht auf Solotour durch Japan

© SM Entertainment

Taemin, das jüngste Mitglied der K-Pop-Boyband SHINee, geht im Juni auf Solotour durch Japan. Die Tour startet am 8. Juni in Hokkaido, danach geht es weiter nach Tokio, Osaka, Shizuoka, Hiroshima und Fukuoka. Insgesamt werden vierzehn Konzerte in sechs Städten veranstaltet.





Es wird Taemins zweite Solotour durch Japan sein, letztes Jahr tourte er zum ersten Mal durch das Land. Der Sänger wird sich gegenwärtig auf seine Solokarriere konzentrieren, da aufgrund des Militärdienstes von drei Bandmitgliedern die Gruppenaktivitäten temporär auf Eis gelegt sind.