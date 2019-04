Kang Min-gyeong _ Weil ich dich liebe

Geht es dir gut? Derzeit sehne ich mich besonders nach dir. Ja, ich weiß, du willst mich wohl nie wiedersehen





Warum war ich nur so ängstlich. Der Blick, als wollte man von mir ewige Liebe verlangen, dieser hat mich so bedrückt. Damals war ich so naiv und egozentrisch





Es tut mir so leid, es tut mir so leid. Bitte verstehe mich doch, dass ich nicht zurückgehen kann.





Wenn ich dich wieder treffe, dann werden wir bestimmt aus denselben Gründen wieder auseinander gehen. Da ich es weiß, versuche ich meine Gefühle zurück zu halten.





Ich kann dich nicht vergessen, wie könnte ich nur. Bitte verstehe mich doch, dass ich dich nicht gehen lassen kann.





Da ich mich nicht einfach ändern kann, da ich es weiß, dass wir aus denselben Gründen Schmerzen erleiden werden









잘 있니? 잘 지내니? Wie geht es dir?

잘 지내. 잘 있지. Es geht mir gut.

당연하지 Natürlich

네가 보고 싶어 Ich vermisse dich, ich sehne mich nach dir