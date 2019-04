Gerechtigkeitspartei und LKP siegen bei Nachwahlen zum Parlament

ⓒKBS News

Die Nachwahlen zum Parlament in Changwon-Seongsan und Tongyeong-Goseong in der Provinz Süd-Gyeongsang sind quasi mit einem „Unentschieden“ zu Ende gegangen. Denn die Parteien, die bereits früher die Mandate in beiden Wahlkreisen gehabt hatten, siegten erneut. Die führende Oppositionspartei Freiheitspartei Koreas (LKP) verteidigte ihren Sitz in Tongyeong-Goseong. Der Gerechtigkeitspartei gelang die Verteidigung des Mandats in Changwon-Seongsan. Die kleine progressive Partei hatte sich in dem Wahlkreis auf einen gemeinsamen Kandidaten mit der regierenden Minjoo-Partei Koreas geeinigt und war im Wahlkampf von dieser unterstützt worden. Jedoch meinen einige Beobachter anhand der Stimmenanteile, dass man von einer Niederlage der Regierungspartei sprechen könne.





In Changwo-Seongsan musste die Gerechtigkeitspartei trotz der Aufstellung des gemeinsamen Kandidaten mit der Regierungspartei einen harten Kampf bestreiten. Der Wahlkreis gilt als Hochburg der Gerechtigkeitspartei. Die Nachwahl fand statt, weil Roh Hoe-chan, der seinerzeit Abgeordnete der kleinen Partei in Changwon-Seongsan war, letztes Jahr verstarb. Bei den 17. Parlamentswahlen im Jahr 2004 hatte das progressive Lager dort seinen ersten Einzug in die Nationalversammlung geschafft. Yeo Young-guk von der Gerechtigkeitspartei erzielte jedoch trotz der Unterstützung der Regierungspartei nur einen äußerst knappen Sieg mit einem Vorsprung von 504 Stimmen oder 0,54 Prozentpunkte vor dem LKP-Kandidaten Kang Ki-yoon. Zwar konnte ein Sieg der LKP verhindert werden, das Wahlergebnis ist jedoch für die Regierungspartei eher besorgniserregend.





In Tongyeong-Goseong erzielte der LKP-Kandidat Jeong Jeom-sig einen Kantersieg. Damit konnte die Partei ihren Sitz in dem Wahlkreis verteidigen . Jeong sicherte sich einen großen Vorsprung von über 23 Prozentpunkte vor seinem Rivalen Yang Moon-seok von der Regierungspartei. Damit konnte die konservative Partei nach ihrer herben Niederlage bei den Kommunalwahlen im vergangenen Jahr eine Stütze für die Zurückgewinnung der Wählergunst in Busan und Süd-Gyeongsang schaffen, meinen Beobachter. Das Ergebnis ist dagegen schmerzlich für die Regierungspartei. Ein guter Wahlkampf gelang der Partei nicht, was die Aussichten für die Parlamentswahlen im nächsten Jahr verdüstern würde.





Die Gerechtigkeitspartei konnte mit dem Wahlsieg ihre Sitzzahl wieder auf sechs steigern. Die Aufmerksamkeit richtet sich vor allem darauf, ob die Partei eine gemeinsame Fraktion mit der Partei für Demokratie und Frieden wiederherstellen wird. Für die Bildung einer Fraktion in der Nationalversammlung sind mindestens 20 Sitze erforderlich. Die Gerechtigkeitspartei hatte eine gemeinsame Fraktion mit der Friedenspartei gebildet, die über 14 Mandate verfügt. Die Fraktion verlor infolge des Todes von Roh Hoe-chan den Fraktionsstatus. Derzeit bestehen drei Fraktionen im Parlament: die Regierungsfraktion mit 128 Sitzen, die LKP-Fraktion mit 114 Sitzen und die der Bareunmirae-Partei mit 29 Mandaten.





Angesichts der Wahlergebnisse werden Konfrontationen in der politischen Szene voraussichtlich kaum zu Ende gehen. Hätte nur ein Lager siegt, hätte es sich die Vorherrschaft sichern können. Mit einem „Unentschieden“ kann weder die Regierungspartei noch die LKP eine überlegene Position erreichen. Daher meinen einige Beobachter, dass sich die Parteien schon frühzeitig für die Parlamentswahlen im kommenen April rüsten würden. Sie würden alle Kräfte für die Parlamentswahlen bündeln, heißt es. Die Kraftprobe im Parlament wird offenbar enger, politische Auseinandersetzungen werden immer hitziger.