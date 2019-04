Moon und Trump treffen sich in Washington

© YONHAP News

Der südkoreanische Präsident Moon Jae-in und US-Präsident Donald Trump treffen sich am 11. April in Washington. Es wird das erste Treffen der beiden seit dem gescheiterten Gipfel zwischen Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un Ende Februar in Vietnam sein. Zum Thema sagt der Forscher Oh Gyeong-seop vom Koreanischen Institut für Nationale Vereinigung in Seoul:





Südkoreanische Diplomaten flogen in die USA, um dabei zu helfen, den Dialog zwischen Nordkorea und den USA wiederzubeleben. Kim Hyun-chong, der zweite stellvertretende Leiter des Nationalen Sicherheitsbüros, traf am 1. April den stellvertretenden Nationalen Sicherheitsberater der USA, Charles Kupperman, in Washington, um die Themen für das Gipfeltreffen in der nächsten Woche abzusprechen. Kim traf sich auch mit anderen Regierungsbeamten und Vertretern des US-Kongresses, um über Wege zur Wiederaufnahme der Verhandlungen mit Nordkorea zu diskutieren. Ebenfalls in Washington kam am Montag der südkoreanische Verteidigungsminister Jeong Kyeong-doo mit dem amtierenden US-Verteidigungsminister Patrick Shanahan zusammen. Es wird vermutet, dass Jeong um Washingtons Unterstützung für die Position der Seouler Regierung zur Denuklearisierung Nordkoreas und zum Dialog zwischen Pjöngjang und Washington warb.





Beim Gipfel zwischen Trump und Moon wird das weitere Vorgehen im Streit um das nordkoreanische Atomprogramm ein zentrales Thema sein:





Der Gipfel zwischen Südkorea und den USA ist von großer Bedeutung, weil er einen Durchbruch bei den Bemühungen um die Fortsetzung der Verhandlungen zwischen Nordkorea und den USA bringen könnte, insofern der südkoreanische Präsident die Rolle des Vermittlers spielt. Die USA wollen einen umfassenden Deal, während Nordkorea eine Annäherung zur Denuklearisierung in mehreren Phasen anstrebt. Für Moon ist es wichtig, einen Mittelweg vorzuschlagen und diesen mit Trump zu besprechen. Nordkoreas Entschlossenheit zur Denuklearisierung wird ein wichtiger Faktor dabei sein.





Die Frage ist, ob Moon helfen kann, die Differenzen zwischen den USA und Nordkorea zu überwinden:





Die USA fordern, dass Nordkorea im Rahmen einer umfassenden Denuklearisierung bisher nicht offengelegte unterirdische Nukleareinrichtungen sowie den Atomkomplex Yongbyon abbaut, seine Atomwaffen und Atommaterialien übergibt sowie andere Massenvernichtungswaffen wie etwa biochemische Waffen vernichtet. Auf der anderen Seite besteht Nordkorea darauf, dass die USA die Sanktionen schrittweise aufheben. Die südkoreanische Regierung sollte zunächst Nordkoreas Versprechen für eine komplette Denuklearisierung und einen entsprechenden Fahrplan dafür einholen. Falls Nordkorea zustimmt, sollte Seoul dann die USA davon überzeugen, einige Sanktionen gegen Nordkorea zu lockern. Südkorea könnte in diesem Zusammenhang auf die innerkoreanischen Wirtschaftsprojekte zu sprechen kommen.





Die Position der südkoreanischen Regierung ist es, ein umfassendes Abrüstungsabkommen und eine schrittweise Umsetzung desselben zu erzielen. Das Präsidialamt hat bereits erklärt, dass Südkorea einen hinreichenden Deal vorbereiten wolle, der von Nordkorea und den USA akzeptiert werden könne. US-Außenminister State Mike Pompeo deutete zuletzt die Möglichkeit eines weiteren Gipfels mit Nordkorea an:





Pompeo sagte am Montag, er hoffe, dass sich Präsident Trump und der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un in den nächsten Monaten erneut treffen und dabei Fortschritte bei der Beendigung des nordkoreanischen Atomprogramms erzielen könnten. Falls Nordkorea seine Haltung ändert, könnten beide Seiten bald Kontakt aufnehmen.





Trump sandte zuletzt versöhnliche Zeichen in Richtung Nordkorea. Dazu gehörte auch die Ankündigung, neue Sanktionen gegen Nordkorea streichen zu wollen. Vor einem neuen Gipfel USA-Nordkorea könnte es zuvor ein neues Spitzentreffen zwischen beiden Koreas im Grenzort Panmunjom geben:





Das Ergebnis des Treffens zwischen Moon und Trump wird uns sagen, in welcher Form die nächsten Gespräche der USA mit Nordkorea vonstattengehen könnten. Um das Gipfeltreffen zu einem Erfolg zu verhelfen, ist es wichtig für Südkorea, Nordkorea dazu zu bewegen, seine Entschlossenheit zur Denuklearisierung zu bekräftigen. Sollte Nordkorea jedoch seine aktuelle Haltung nicht ändern, wird es schwierig sein für Südkorea, den USA einen Kompromissplan vorzulegen.





Es wird vermutet, dass Nordkorea zunächst das Treffen zwischen Moon und Trump abwartet, bevor es seine Position deutlich macht.