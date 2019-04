Seoul will regionalen Tourismus stark fördern

ⓒYONHAP News

Südkorea will den regionalen Tourismus fördern und zusätzliche Innovationen in der Tourismusbranche bewirken. Die Zahl der Touristen, die Korea besuchen, soll dadurch von 15,35 Millionen im vergangenen Jahr bis ins Jahr 2022 auf 23 Millionen erhöht werden.

Eine entsprechende Strategie für die Erneuerung der Fremdenverkehrsindustrie in Korea wurde am Dienstag bei einer Sitzung in Songdo unter Anwesenheit von Präsident Moon Jae-in bekanntgegeben.

Der Anteil der ausländischen Touristen, die eine von Seoul etwas weiter entfernte Provinzgegend besuchen, soll von gegenwärtig 49,6 Prozent auf 60 Prozent gesteigert werden. Zu diesem Zweck ist geplant, eine regionale Großstadt mit entsprechendem Potenzial zu einer globalen Stadt des Tourismus zu entwickeln und vier Fokusstädte für Tourismus zu bestimmen und zielgerecht zu fördern.

Bei der Entwicklung von neuen Tourismusinhalten wurde der Schwerpunkt auf die Koreawelle Hallyu und die demilitarisierte Zone gesetzt. Ab dem nächsten Jahr soll alle zwei Jahre ein riesiges K-Pop-Festival veranstaltet werden. Geplant ist auch eine K-Pop-Konzerthalle für ständige Konzerte und Pauschalangebote mit dem Thema K-Pop für Erlebnis, Übernachtung und Verkehr.

Das geschlossene Grenzgebiet zwischen beiden Koreas soll teilweise geöffnet werden, damit Zivilisten in dem Bereich einmal wandern und spazierengehen können.

Vom nördlichen Teil der zivilen Kontrollzone bis zu den abgebauten Wachposten soll ein „Weg des Friedens“ angelegt werden. Drei Abschnitte des geplanten Wanderwegs werden noch in der ersten Jahreshälfte probeweise zugänglich gemacht. Vorgesehen sind unter anderem auch Kunstprojekte mit den Überresten der abgezogenen Wachposten, ein DMZ-Musikfestival und ein internationales DMZ-Dokumentarfilmfestival.