Verteidigungsminister schließt USA-Besuch ab

Die USA haben bestätigt, Südkorea auch nach dem Transfer der Befehlsgewalt in Kriegszeiten an Südkorea bei der Tragfähigkeit militärischer Operationen unterstützen zu wollen. Dies teilte der südkoreanische Verteidigungsminister Jeong Kyeong-doo nach seinem Gespräch mit dem stellvertretenden US-Verteidigungsminister Patrick Shanahan im Pentagon am Montag mit.





Bei dem Treffen äußerten beide Seiten Einschätzungen zur Sicherheitslage auf der koreanischen Halbinsel nach dem US-Nordkorea-Gipfel in Hanoi. Auch wurden Folgemaßnahmen erörtert, um auf militärischer Ebene die atomare Abrüstung auf der koreanischen Halbinsel zu unterstützen.





Jeong und Shanahan kamen darin überein, die gemeinsamen Militärübungen Südkoreas und der USA weiterhin in kleinerem Umfang abzuhalten und die Bemühungen um eine diplomatische Lösung des Streits um das nordkoreanische Atomwaffenprogramm fortzusetzen.

Jeong sagte, es sei bestätigt worden, dass das Bündnis Südkoreas und der USA so fest sei wie nie zuvor. Beim Austausch von Informationen zu Nordkorea, einschließlich dessen nuklearer Aktivitäten, wolle man das gemeinsame Vorgehen und die Kooperation weiter verstärken.





Diskussionsthema waren auch die reduzierten gemeinsamen Militärübungen. Beide Länder hatten vor kurzem entschieden, ihr mehrwöchiges Frühjahrs-Feldmanöver Foal Eagle sowie die parallel dazu laufende Kommandoschulung „Key Resolve“ einzustellen. Die im März abgehaltene neue Übung „19-1 Dongmaeng“ wurde von Shanahan als erfolgreich bewertet. Die von der Presse erhobene Besorgnis um eine Schwächung der Bereitschaftshaltung wies er mit den Worten zurück, die gemeinsamen Manöver würden nicht kleiner, da die Kompetenzen verstärkt würden.

Beide Seiten verwendeten durchgehend die Bezeichnung „ein Team“ und demonstrierten einen starken Zusammenhalt.