Start der fünften Mobilfunkgeneration

ⓒYONHAP News

In Südkorea haben die drei größten Mobilfunkanbieter weltweit als erste den 5G-Dienst für allgemeine Smartphone-Nutzer gestartet.

Die Kommerzialisierung der 5G-Technologie für Unternehmen wurde bereits im Dezember letzten Jahres erreicht.





SK Telekom startete am Mittwoch um 23 Uhr seinen 5G-Dienst für die ersten fünf Abonnenten, darunter die Boygroup EXO und Eiskunstläuferin Kim Yuna. Auch KT und LG Uplus eröffneten den Service für den neuen Mobilfunkstandard. Am Freitag wurde dann der 5G-Dienst auch für allgemeine Nutzer in vollem Umfang aufgenommen.





Der Mobilfunkstandard der fünften Generation ermöglicht höhere Übertragungsraten und geringere Latenzen. Er bietet Datenraten im Bereich von bis zu 20 Gigabit pro Sekunde. Ein hochauflösendes Video mit einem Datenvolumen von 2Gigabyte kann in 0,8 Sekunden heruntergeladen werden. Das 5G-Netz weist zudem äußerst geringe Latenzen auf. Die Antwortzeit liegt bei einer Millisekunde. Das bedeutet, dass Daten nahezu in Echtzeit übertragen werden.





Mit diesen Voraussetzungen ist auch die optimale technische Basis für die Anbindung und Vernetzung von immer mehr mobilen Endgeräten gegeben. Die zuverlässige und ultraschnelle Übermittlung von Informationen wird zudem die Technik des vernetzten und autonomen Fahrens beschleunigen. In den Bereichen Sicherheit, Mobilität, Smart City und Smart Factory werden bahnbrechende Entwicklungen erwartet .

Die Mobilfunkanbieter rechnen damit, dass mit der Kommerzialisierung von 5G, Inhalte wie virtuelle Realität und erweiterte Realität in Schwung gebracht werden und bereiten entsprechende Dienstleistungen vor.