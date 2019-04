Interessante Suchwörter der letzten Tage

© YONHAP News

Das Interesse der Netzbürger weckte in den letzten Tagen ein diplomatisches Dokument, das kürzlich das südkoreanische Außenministerium nach 30 Jahren freigab. Das insgesamt rund 250.000 Seiten starke Dokument wurde hauptsächlich im Jahr 1988 und im Vorjahr verfasst. Durch das Dokument wurden vor allem die Umstände erneut bestätigt, dass sich die Chun Doo-hwan-Regierung 1987 darum bemüht hatte, die am Bombenanschlag auf eine Korean Air-Maschine beteiligte Nordkoreanerin Kim Hyun-hee noch vor der Präsidentenwahl Mitte Dezember 1987 ins Land zu holen. Es wird vermutet, dass die Regierung das damalige Attentat für politische Zwecke missbrauchen wollte. Aus dem Dokument geht auch hervor, dass China seine Delegation zu den Olympischen Sommerspielen 1988 in Seoul per Bahn über Nordkorea nach Südkorea schicken wollte. Der Plan Chinas konnte jedoch wegen der Ablehnung Nordkoreas nicht in die Tat umgesetzt werden. Das diesmal veröffentlichte diplomatische Dokument kann sich jeder Interessierte im Diplomatischen Archiv im Seouler Stadtbezirk Seocho-gu ansehen. Viele Netzbürger finden das Dokument und die damaligen diplomatischen Umstände interessant und wollen das Archiv besuchen, um sich das Dokument persönlich anzusehen.





Nach einer Bevölkerungsprognose des Statistikamtes wird die Zahl der Einwohner über 65 Jahre in Südkorea im Jahr 2025 erstmals die Marke von 10 Millionen überschreiten. Das Land werde damit in die Ära einer überalterten Gesellschaft mit mehr als 20 Prozent von über 65-Jährigen eintreten. Im Jahr 2051 wird die Zahl auf 18.999.000 zunehmen und einen Anteil von fast 40% an der gesamten Bevölkerung ausmachen. Der Zeitpunkt, an dem der Anteil der über 65-Jährigen die Marke von 40% überschreitet, wurde um 7 Jahre vorverlegt im Vergleich zur früheren Prognose. Gleichzeitig wird die nach dem Stand von 2017 bei rund 37,6 Millionen liegende Zahl der produktionsfähigen Einwohner im Jahr 2051 drastisch auf rund 24,15 Millionen zurückgehen. Im Jahr 2067 wird eine Bevölkerungspyramide in Form eines umgekehrten Dreiecks erwartet, bei der jeder Einwohner im jüngeren bzw. mittleren Alter einen älteren Einwohner unterhalten muss. Angesichts der ungünstigeren Bevölkerungsprognose kann der Zeitpunkt, an dem die Reserve der nationalen Rentenkasse erschöpft sein wird, dementsprechend noch früher eintreten, wobei der Zeitpunkt auf 2057 geschätzt worden war. Der von der Regierung im vergangenen Jahr dem Parlament vorgelegte Reformentwurf für das Rentensystem wurde auf der Grundlage der vor drei Jahren erstellten Bevölkerungsprognose ausgearbeitet. Viele Netzbürger vertreten die Meinung, dass angesichts der neuesten Prognose Ergänzungsmaßnahmen erforderlich sind. Viele meinen auch, dass Maßnahmen zur Erhöhung der Geburtenziffer noch dringender erforderlich sei als Rentenmaßnahmen. Die Zukunft der Republik Korea sei in Gefahr.





Das Interesse der Netzbürger weckte auch die Nachricht, in welchem Unternehmen das Jahresgehalt der Mitarbeiter am höchsten ist. Das Unternehmen, bei dem die Mitarbeiter im vergangenen Jahr durchschnittlich das höchste Jahresgehalt bezogen, ist das südkoreanische Raffinerieunternehmen S-Oil. Seine Mitarbeiter bezogen im vergangenen Jahr 137 Millionen Won, umgerechnet rund 120.500 Dollar, als Jahresgehalt. Danach folgten als Großunternehmen mit über 100 Millionen Won Jahresgehalt im Durchschnitt die Firma Meritz Securities, die sich auf die Bereitstellung von Wertpapieren und Finanzdienstleistungen spezialisiert hat, und das Energie- und Chemieunternehmen SK Innovation. Unter den Top 100 Unternehmen veröffentlichten im vergangenen Jahr 80 Unternehmen ihren Geschäftsbericht. Bei jenen 80 Unternehmen lag das durchschnittliche Jahresgehalt pro Person bei 81 Millionen Won, etwa 71.240 Dollar. Bei 13 Unternehmen betrug das durchschnittliche Jahresgehalt der Mitarbeiter über 100 Millionen Won, etwa 87.950 Dollar. Viele Netzbürger schenkten jedoch den betreffenden Zahlen kein volles Vertrauen. Man sollte die Jahresgehälter der Vorstandsmitglieder, die ein um das Dutzendfache höheres Gehalt beziehen, nicht mit in die Rechnung einbeziehen.