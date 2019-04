Über die Fitness

© Getty Images Bank

„Programm Arnold! Das ist genau das Richtige für dich! 10 Kilo Muskelzuwachs in 8 Wochen, das kriegen wir hin! Jeden Tag zwei Stunden Training, und am Sonntag darfst du Pause machen. Vertrau mir! Ich bin doch dein Trainer. Dein persönlicher Trainer!“ Er klopft mir auf die Schulter und grinst. Programm Arnold ... Na, von mir aus. Ich wollte mich ja eigentlich nur bisschen fit halten, aber wenn es sein muss ...





Hier im Fitness-Studio, auf Koreanisch „Health-Club“, ist immer ordentlich was los. Laufband, Spin-Bike, Beinpresse, Kabelzugstation, Hantelbank – überall wird geackert und gerackert. Im Hintergrund wummert K-Pop in einer solchen Lautstärke, dass ich dicht davor bin, mich danach zu erkundigen, ob man sich hier vielleicht irgendwo Ohrenstöpsel ausleihen kann. Die Trainer nennen sich „Tommy“, „Ronny“, Jonny“ „Donny“, „Pete“ oder „Dolph“ und wurden vermutlich nicht von ihren Eltern auf diese Namen getauft.





Die Wellness- und Fitness-Welle hat auch Korea erreicht und neben den unzähligen Fitnesstudios, in denen die männliche Kundschaft überwiegt, florieren Angebote wie Aerobic, Pilates und Yoga, die sich eher an weibliche Interessenten richten. Von der allgemeinen Fitnessbegeisterung habe ich mich anstecken lassen ... Mehr dazu in dieser Episode.