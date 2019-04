Fünf von Waldbränden betroffene Orte zu Sonderkatastrophenzonen bestimmt

ⓒYONHAP News

Gegen die massiven Waldbrände in der Provinz Gangwon in der vergangenen Woche sind Regierung und Zivilsektor nach Einschätzung von Beobachtern schnell und wirksam vorgegangen. Damit konnte der Schaden in Grenzen gehalten werden.





Ein Waldbrand brach am Donnerstagabend aus und die Flammen griffen schließlich in fünf Städten und Landkreisen um sich. Innerhalb von drei Tagen verbrannten 530 Hektar Waldfläche. Ein kleines Feuer hatte sich wegen starken Windes mit einer Geschwindigkeit von mehr als 25 Sekundenmetern rasant ausgebreitet und sorgte sorgar in Stadtgebieten für erheblichen Schaden. 401 Häuser, 77 Lager, 158 für Dreharbeiten und als touristische Attraktionen genutze Gebäude sowie 900 Anlagen für Viehzucht und Landwirtschaft wurden zerstört. Ein Todesfall und ein Verletzter wurden gemeldet. Mit Stand vom heutigen Montag verloren über 700 Bewohner ihr Obdach.





Im Osten der Provinz Gangwon brechen im Frühling häufig Waldbrände aus. Wegen des starken Windes aufgrund der dortigen geografischen Merkmale kann eine kleine Flamme zu einem Waldbrand führen. Deshalb ist ein verheerender Waldbrand wie der diesmalige keine Seltenheit in dieser Region. Es ist das dritte Mal, dass wegen eines schweren Waldbrandes ein Sonderkatastrophengebiet festgelegt wurde. Erstmals wurde diese Maßnahme im Jahr 2000 wegen eines Waldbrandes an der Ostküste ergriffen und im Jahr 2005 wegen eines Waldbrandes in Yangyang. In beiden Fällen war der Osten von Gangwon betroffen .





Die Waldbrände in der Vorwoche können als Naturkatastrophe eingestuft werden, die sich trotz größter Sorgfalt nicht ausschließen lässt. Dennoch gilt der jüngste Waldbrand als Musterbeispiel dafür, wie sich das Ausmaß der Schäden auf ein Minimum begrenzen lässt. Bereits in der Anfangsphase nach dem Feuerausbruch wurden umgehend zahlreiche Einsatzkräfte und Materialien eingesetzt. Aus dem ganzen Land wurden 820 Feuerwehrfahrzeuge und 51 Hubschrauber mobilisiert. Nicht nur Feuerwehrbeamte, sondern auch freiwillige Feuerwehrmänner, für Brandkämpfung zuständige Mitarbeiter der Forstbehörde, Soldaten, weitere Beamte und Polizisten kamen zum Einsatz. Insgesamt 14.000 Personen, darunter 3.000 Feuerwehrbeamte, bemühten sich um die Verhinderung der Ausbreitung der Flammen sowie Brandlöschung.





Der Zivilsektor handelte ebenfalls entschlossen, routiniert und effektiv. Das Katastrophengebiet ist ein beliebtes Feriengebiet. Deshalb sind stets viele Urlauber in der Region, Schüler und Studenten kommen gerne in großen Gruppen. Das heißt, dass es viele Verletzte und vielleicht Tote gegeben hätte, wenn nicht sofort die richtigen Maßnahmen ergriffen worden wären. Die Verantwortlichen reagierten jedoch gelassen und trafen die richtigen Entscheidungen. Beispielsweise konnten sich rund 200 Mittelschüler, die auf einem Schulausflug in Goseong waren, dank einer ruhigen Reaktion der Lehrkräfte und eines Sicherheitstrainings an der Schule unversehrt in Sicherheit bringen, obwohl einer ihrer Busse Feuer fing.





Das Vorgehen der Regierung war ebenfalls effektiv. Das zuständige Ministerium für Inneres und Sicherheit ging angemessen vor, obwohl sein Minister ausgerechnet zur Zeit des Feuers ausgewechselt wurde. Der scheidende Innenminister Kim Boo-kyum übergab um 0 Uhr am Samstag in der Katastrophenregion seinem Nachfolger Chin Young das Amt. Ministerpräsident Lee Nak-yon besuchte die Katastrophenregion und ordnete angemessene Maßnahmen an. Die Regierung hat in dem Glauben, dass die Reduzierung der Schäden auf ein Mindestmaß möglich sei, größtmögliche Bemühungen hierfür unternommen.





Jedoch wird gleichzeitig auf verschiedene Mängel beim System für den Katastrophenschutz, insbesondere beim System zur Löschung von Waldbränden, aufmerksam gemacht. Dazu zählt der Mangel an Feuerwehrhubschraubern, die auch bei Dunkelheit eingesetzt werden können. Es sei außerdem dringend erforderlich, Technologien für Flammschutzmittel zu entwickeln, die bei einem Waldbrand vestreut werden können, heißt es.