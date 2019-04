Profigolferin Ko Jin-young gewinnt ersten Major des Jahres

© YONHAP News

Mit einem Triumph bei den ANA Inspiration hat die Profigolferin Ko Jin-young ihren ersten Major-Titel gewonnen. Die Südkoreanerin konnte den Wettbewerb in Rango Mirache, Kalifornien mit einem Gesamtergebnis von zehn unter Par gewinnen. In der finalen Runde am Wochenende spielte sie eine 70 mit zwei unter Par.





Die Sportlerin konnte ihre Freude über den Sieg kaum verbergen. Es werde ihr als einer der glücklichsten Momente ihres Lebens in Erinnerung bleiben, sagte sie. Nach dem Birdie-Putt aus vier Metern Entfernung an Loch 18 hielt sie sich beide Hände vors Gesicht und brachte ihre Verwunderung über die eigene Leistung zum Ausdruck. Insgesamt hat die Koreanerin nun vier LPGA-Siege auf dem Konto. Im März gewann sie zuletzt die Bank of Hope Founderscup in Phoenix, Arizona.





Die 23-Jährige machte mit Beginn der aktuellen Saison erstaunliche Fortschritte. Sie siegte bei zwei von sechs Turnieren und kam bei zwei auf den zweiten Platz. In wichtigen Kategorien wie Spielerin des Jahres und durchschnittliche Schlagzahl liegt Ko in Führung. Auf der LPGA-Tour gewannen koreanische Golferinnen dieses Jahr fünf von bisher acht Turnieren.