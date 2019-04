Kirschblüten locken immer mehr Touristen an

© Getty Images Bank

Der Frühling ist die Jahreszeit der Kirschblüten. In Korea, China und Japan stehen die weißen Blüten in voller Pracht. Jedes Jahr wird mit den Kirschblütenfesten ein enormer Wirtschaftseffekt erzielt. An einem Ort in Japan, der für seine Kirschblütenpracht berühmt ist, wimmelt es von Menschen. Millionen besuchen den Ort während der Blütezeit.





Der während dieser Jahreszeit dank der Kirschblüten erzielte wirtschaftliche Effekt beträgt schätzungsweise 5,25 Milliarden Dollar. Die Kirschblüte wird effektiv vermarktet. Verschiedene Produkte wie Kirschblüten-Süßwaren und Kirschblüten-Weine locken die Verbraucher an. Der Manager einer Shoppingmall sagte, dass der Umsatz mit Kirschblüten-Produkten in dieser Jahreszeit um das Zwei- bis Fünffache steige.





Das Kirschblütenfestival in der chinesischen Stadt Guangzhou bietet viele Jobs. Zahlreiche Bauern werden in dieser Jahreszeit dafür engagiert, die Bäume zu verwalten und Fotografen profitieren von einer Hochsaison.