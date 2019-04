David Hockney im städtischen Kunstmuseum Seoul

Der Künstler David Hockney ist einer der bedeutendsten Gegenwartskünstler Großbritanniens. Seine Ausstellungen sind Publikumsmagneten und im vergangenen Jahr wurde sein Gemälde „Pool with two figures“ für einen Rekordpreis von 90 Millionen Dollar versteigert. Im städtischen Kunstmuseum Seoul werden derzeit die bekanntesten Werke des teuersten lebenden Künstlers aus seiner über 60-jährigen Schaffensperiode gezeigt. Die Ausstellung spannt einen Bogen von Hockneys künstlerischen Anfängen in den 60er Jahren als er Widerstand leistete gegen die Dominanz abstrakter Malerei, über seine in Südkalifornien entstandenen Werke bis zu seiner Beschäftigung mit dem kubischen Raum in den 1980er und 90er Jahren.