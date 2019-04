Profigolferin Shin Jiyai gewinnt Studio Alice Ladies Open auf JLPGA-Tour

© Gabe Roux

Die Profigolferin Shin Ji-ae hat auf der japanischen Tour der Damen JLPGA die Studio Alice Ladies Open gewonnen. Beim Turnier am Hanayashiki Golf Club in Mikishi verkürzte sie mit drei unter Par auf 69. Mit einem Gesamtergebnis von 9 unter Par bei 207 siegte sie mit einem Schlag Vorsprung vor den Japanerinnen Erika Kikuchi und Saki Takeo. Erstmals war damit in der aktuellen Saison auf der JLPGA-Tour eine Südkoreanerin erfolgreich. Bei den fünf vorhergehenden Turnieren hatten Japanerinnen triumphiert.





Mit ihrem Sieg bei den Studio Alice Ladies Open hat Shin Ji-ae insgesamt 22 Siege auf der japanischen Tour auf dem Konto. Das letzte Mal konnte sie im November das Majorturnier Championship Riko Cup für sich verbuchen. In der vergangenen Saison hatte die Koreanerin drei von vier Majorturnieren gewonnen. Auf der Preisgeldliste steht sie ganz oben.