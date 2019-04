Südkoreanisches Team belegt Platz Zwei bei Eishockey-WM der Frauen

© YONHAP News

Bei der Eishockey-WM der Frauen ist die südkoreanische Mannschaft in der Division 1B auf dem zweiten Platz gelandet. Im letzten Spiel des Turniers in Peking gewannen die Südkoreanerinnen gegen Lettland mit einem haushohen 4:1. Nach den ersten beiden Niederlagen konnte das Team die restlichen drei Spiele gegen Polen, Kasachstan und Lettland in Folge gewinnen. Mit insgesamt neun Punkten lagen sie zwar gleichauf mit Polen, nach einer Regelung dernach die Mannschaft mit der besseren Spielebilanz einen Vorteil hat, konnte Südkorea Platz zwei einnehmen. Spielerin Park Jong-a schoss fünf Tore und bereitete vier Treffer vor.





Die Niederlande gingen als Sieger des Turniers hervor. Das Oranje-Team schaffte mit dem Sieg den Aufstieg in die Division 1A.