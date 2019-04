Blackpink stellt weiteren Rekord auf

© YG Entertainment

Die koreanische Girlgroup Blackpink hat jüngst einen neuen Song veröffentlicht, mit dem sie gleich einen weiteren Rekord aufgestellt haben. Nachdem sie das Musikvideo zum neuen Lied „Kill This Love“ auf YouTube hochgeladen hatten, gab es einen regelrechten Ansturm. Binnen 24 Stunden wurde das Video so häufig abgespielt wie kein anderes zuvor.

Und zwar wurde auf YouTube 56,7 Millionen Mal auf den Abspiel-Button geklickt. Nach zwei Tagen war dann bereits die Marke von 100 Millionen Klicks erreicht.

Nicht nur das Video, sondern auch das Lied ist beliebt. Es kam natürlich gleich nach der Herausgabe auf Platz eins der iTunes Song Charts 37 verschiedener Länder.

Blackpink wollen in Kürze in die USA reisen, dort sind nicht nur Konzertauftritte, sondern auch Auftritte in verschiedenen TV-Shows geplant.