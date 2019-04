Monsta X‘ Lieder werden im amerikanischen Radio oft gespielt

© STARSHIP ENT

Die Boyband Monsta X will bald eine Welttournee beginnen. Die Mitglieder haben jüngst das Lied “Play it Cool“ herausgegeben, das sie mit dem weltberühmten DJ Steve Aoki produziert haben. Das Lied ist in den USA bereits höchst beliebt. Es gibt eine Liste in den USA, die sich Most Requested Live nennt. Diese Liste ergibt sich aufgrund der Zahl der Airplay-Einsätze im Radio. Und dieses Lied „Play it Cool“ von Monsta X kam auf Platz 25, was ein guter Beweis dafür ist, dass die Koreaner in den Staaten sehr gefragt sind.

Das Lied „Play it Cool” hat eine attraktive Melodie und einen EDM-Sound. Zuerst wurde es in koreanischer Sprache, dann im letzten Monat in englischer Sprache gesungen.

Die Jungs haben vor, 18 verschiedene Städte weltweit zu besuchen und auch am IHeartRadio Musikfestival Las Vegas 2019 teilzunehmen.