BTS veröffentlichen ihr neues Album in den USA

Die K-Pop-Stars von BTS werden ihr neues Album in den USA herausgeben und promoten. Ihr mit großer Spannung erwartetes neues Album „Map of the Soul: Persona“ erscheint am Freitag und die Boygroup wird es in der beliebten TV-Show „Saturday Night Live“ in den USA vorstellen.

Erste Erfolge für das neue Album zeichnen sich bereits mit dem Musikvideo zum Introtrack „Persona“, der bereits Ende März hochgeladen wurde, ab. Gegenwärtig konnte das Video über 28 Millionnen Klicks bei YouTube erreichen.