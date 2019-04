Jaejoong von JYJ erobert die Oricon-Charts

Jaejoong von der K-Pop-Boyband JYJ hat sein erstes japanisches Soloalbum herausgegeben. Am Tag der Veröffentlichung schaffte es bereits an die Spitze der täglichen Oricon-Charts. Jaejoong begann nach einer 9-jährigen Pause mit den offiziellen Promotionen in Japan. Er veröffentlichte seine erste Solo-Single im Juni und seine zweite Single im Oktober mit beträchtlichem Erfolg. Der Sänger befindet sich gegenwärtig auf Tour in Japan, die bis zum 29. Mai geplant ist.