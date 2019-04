BTS treten bei den Billboard Music Awards 2019 auf

© Big Hit Entertainment

Die weltweit beliebte Boyband BTS ist dieses Jahr wieder bei den Billboard Music Awards mit dabei.





Die Band wird damit auf einer der größten Musikpreisverleihungen in den USA auftreten, die am 1. Mai in der MGM Grand Garden Arena in Las Vegas stattfinden wird.





Bei den Awards wird BTS ihre jüngste Kollaboration für „Boy with Luv“ präsentieren, der Titelsong ihres neuen Albums „Map of the Soul: Persona“.