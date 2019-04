Frauenoper und Hwang Byung-ki

Mit Changgeuk창극 wird ein Genre des traditionellen koreanischen Musiktheaters bezeichnet, das auf Pansori basiert und Anfang der 1900er Jahre entstand. Zwischen den Sängern gab es zunächst noch kein Zusammenspiel, stattdessen konzentrierten sie sich darauf, ihre Gesangsstücke darzubieten. Doch mit der Zeit begann das Changgeuk sich allmählich zu einem richtigen Musiktheater zu entwickeln. Nach der Befreiung Koreas bildete sich als besondere Theaterform die Frauenoper heraus. Dabei handelte es sich um eine musikalische Aufführung mit ausschließlich weiblicher Besetzung. Vor der Gründung der Frauenoper fiel es den Sängerinnen sehr schwer, gute Rollen in Pansori-Aufführungen zu ergattern. In den Schauspieltruppen beschränkten sich ihre Aufgaben oftmals auf niedere Arbeiten wie das Erledigen von Botengängen und die Hausarbeit. Diese geringe Wertschätzung veranlasste schließlich prominente Sängerinnen wie Kim So-hee김소희, Park Gwi-hee박귀희 und Lim Chun-aeng임춘앵 eine Gugak-Frauentruppe zu gründen. Und diese brachte die Frauenoper „Okjunghwa“ 옥중화, zu Deutsch „Blume im Gefängnis“, auf die Bühne. Bedauerlicherweise fand diese Oper keinen Zuspruch beim Publikum. Doch schon im darauffolgenden Jahr landete eine andere Produktion einen Erfolg und bescherte der Frauenoper bis Anfang 1960 einen enormen Popularitätsschub. Die weibliche Operntruppe, so wurde berichtet, war so beliebt, dass man das Geld in große Säcke schaufeln musste. Und die Sängerinnen der männlichen Rollen mussten nicht selten vor ihren heranstürmenden Fans fliehen. Als Vorlage für die traditionellen koreanischen Frauenopern dienten neben den Pansori-Stücken die alten Volksmärchen. Für sie mussten neue Lieder und Musikstücke komponiert werden, welche die traditionelle koreanische Musik bereicherten. Mit dem Aufkommen von Kino und Fernsehen setzte jedoch der Niedergang des Genres ein. Heutzutage erinnert sich kaum noch einer an die traditionellen koreanischen Frauenopern.





Als Wegbereiter eines neuen Genres der traditionellen koreanischen Musik gilt der Gayageum-Meister Hwang Byung-ki황병기. Er erlernte das Gayageum-Spiel im Jahre 1952 im National Gugak Center, als er die Mittelschule besuchte. Zu jener Zeit lebte er in Busan, um den Unruhen des Koreakrieges zu entfliehen. 10 Jahre später trat er mit seiner Komposition „Wald“ auf einem Konzert des National Gugak Center auf, das zu Ehren von Wu Reuk우륵, dem sogenannten Vater des Gayageum, veranstaltet wurde. Damals wurde die koreanische Musik in der Regel mündlich weitergegeben. Die Schüler beobachteten das Spiel oder den Gesang der Meister, um sie daraufhin zu imitieren. Erreichten die Schüler ein bestimmtes Niveau, konnten sie selbst entscheiden, wie sie das Stück spielen oder singen wollten. Das Spielen eigener Kompositionen war eine Seltenheit. Hwang Byung-ki gelang es jedoch, neue Melodien sowie Techniken zu entwickeln und gleichzeitig dem traditionellen Stil treu zu bleiben. Es folgte eine Einladung der Universität von Hawaii, wo Hwang seine Kompositionen 1965 auf einem Kunst- und Musikfestival zum Besten gab und daraufhin internationale Beachtung fand. Seine Komposition „Wald“ wurde hoch gepriesen als „psychologisches Gegenmittel für den modernen Menschen im Hochgeschwindigkeitszeitalter“.





Angesichts der wachsenden Popularität von modernen Kompositionen gründete die Stadtregierung von Seoul 1965 das erste Gugak-Ensemble des Landes. Da es das erste Orchester dieser Art war, fiel es den Musikern anfangs nicht leicht, die Instrumente richtig anzuordnen und den Anweisungen des Dirigenten zu folgen. Mit der Zeit kam es zu weiteren Gründungen von Gugak-Ensembles im Land wie das Gugak-Ensemble von KBS im Jahre 1985. Diese Ensembles komponierten Stücke, die von der lokalen Geschichte oder den lokalen Merkmalen inspiriert wurden. Damit gelang es ihnen auch in der heutigen Zeit, den Zuhörern vor Ort die traditionelle koreanische Musik näher zu bringen





