Seit langem wieder begegne ich Personen, die mir verhältnismäßig nahe stehen





Sie kommen zu mir, grüßen mich und fangen ein Gespräch über dich an





Wen du getroffen hast, was du gemacht hast, was du derzeit so treibst, wie du lebst





Wenn sie mir von deiner Lage und Neuigkeiten erzählt haben, beenden sie das Gespräch mit Sorgen über mich





Dann sage ich lachend, macht nichts, kein Problem





Aber leider ist es sehr traurig, zu gestehen, dass es mir nicht gut geht













오랜만이야 Lange nicht mehr gesehen

오랜만에 보네 Seit langem wieder sehen wir uns

오랜만에 만나네 Seit langem wieder treffen wir uns