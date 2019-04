Indonesien wählt einen neuen Präsidenten

© YONHAP News

In Indonesisen hat die Präsidentenwahl begonnen. Während sich in Indien die Parlamentswahl, in deren Rahmen auch der Premierminister und Regierungschef des Landes ermittelt werden, noch bis zum 19. Mai hinzieht, wählt Indonesien an einem Tag das Parlament und den Präsidenten. Knapp 193 Millionen Menschen sind in dem größten muslimischen Staat der Welt zur Wahl aufgerufen. Der englische Guardian schrieb, es seien die kompliziertesten Wahlen der Welt.





Staatschef Joko Widodo bemüht sich um eine weitere fünfjährige Amtszeit. Sein Gegenkandidat im Kampf um das höchste Staatsamt ist der ehemalige General Prabovo Subianto. Beide standen sich bereits bei der Wahl 2014 gegenüber. Damals siegte Widodo knapp mit 53 Prozent der Stimmen.





Widodo und Subianto vertreten völlig gegensätzliche Positionen. Widodo setzt auf Pluralität und den Kampf gegen soziale Ungerechtigkeit. Er selbst stammt aus armen Verhältnissen und hat es aus eigener Kraft ganz nach oben geschafft. Er ist bekannt für seine Politik „Blusukan“, das heißt, sich unter das Volk zu mischen, um sich einen Einblick in dessen Lage zu verschaffen. Subianto stammt hingegen aus einer elitären Politiker-Familie. Sein Vater war in den 1950er Jahren indonesischer Finanzminister. Der Ex-General versprach in seiner Kampagne, Indonesien zu einem asiatischen Tigerstaat zu machen. Politisch setzt er auf eine konservativ-islamistische Ausrichtung. Hinter Subianto stehen Fundamentalisten und konservative Wähler, während Widodo von den Bauern und Fabrikarbeitern unterstützt wird.





Den Umfragen zufolge gilt der Amtsinhaber als klarer Favorit. Erste Ergebnisse werden zwar noch im Laufe des Tages bekannt gegeben, das amtliche Endergebnis soll jedoch erst im Mai vorliegen. Die Auszählung der an den über 800.000 Wahllokalen abgegebenen Stimmen dauert dementsprechend lang. Der neue Präsident wird am 20. Oktober vereidigt.