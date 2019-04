Philippinische Menschenrechtsaktivistin Joanna Carino erhält Gwangju-Menschenrechtspreis

© THE MAY 18 MEMORIAL FOUNDATION

Die philippinische Menschenrechtsktivistin Joanna Carino wurde als diesjährige Empfängerin des Gwangju-Menschenrechtspreises ausgewählt. Die Jury teilte am Montag mit, dass sie die Co-Gründerin der Cordillera Peoples Alliance (CPA), die sich für die Rechte der indigenen Völker auf Selbstbestimmung und gegen den Völkermord einsetzt, zur diesjährigen Preisträgerin bestimmt habe.





Der Gwangju-Menschenrechtspreis wird von der Stiftung zum Gedenken an die Demokratiebewegung von Gwangju seit 2000 an Personen und Organisationen vergeben, die den Geist der Demokratie und des Schutzes von Menschenrechten leben.





Joanna Carino war früher Professorin an der University of Baguio. Sie kündigte ihre Professorenstelle, um sich dem Kampf gegen die Diktatur des früheren Präsidenten Ferdinand Marcos anzuschließen. 1984 beteiligte sie sich an der Gründung der CPA, die sich für die Selbstbestimmung und Menschenrechte der indigenen Völker auf den Philippinen einsetzt. Carino stand in dem südostasiatischen Land an vorderster Front der Demokratiebewegung. Die CPA ist ständigen Repressalien durch die philippinische Regierung ausgesetzt.





Der im Abschnitt von zwei Jahren verliehene Sonderpreis geht an den Dialiata Choir, eine Vereinigung der überlebenden Opfer und Hinterbliebenen des Massakers von Indonesien 1965. Die Preisverleihung findet am 18. Mai, dem Gedenktag der Gwangju-Demokratiebewegung, statt.