Lee Gi-kwang tritt Militärdienst an

Lee Gi-kwang von Highlight tritt am Donnerstag seinen Militärdienst an. Der Sänger wird zunächst in Nonsan in der Südchungcheong-Provinz ein vierwöchiges Training durchlaufen. Anschließend wird er einer Polizeieinheit zugewiesen werden. Lee plant am Donnerstagnachmittag ein digitales Single-Album mit zwei Tracks zu veröffentlichen, um sich damit von seinen Fans zu verabschieden.